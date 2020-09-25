В Пензенской области на карантин по коронавирусу закрыли две школы

25.09.2020 | 17:35

В Пензенской области на карантин по коронавирусу закрыли 2 школы целиком и 20 классов в других заведениях. Данные по состоянию на пятницу, 25 сентября, сообщило региональное министерство образования.

«Учреждение закрывается на две недели с момента объявления карантина», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Из-за острых респираторно-вирусных инфекций (ОРВИ) распущены учащиеся 1 школы региона и 38 классов в других заведениях.

Все они перешли на дистанционный режим обучения.

По информации на 25 сентября, общее число случаев коронавирусной инфекции в области достигло 10 433, среди заболевших - 588 несовершеннолетних.