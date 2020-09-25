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Общество

В Пензенской области на карантин по коронавирусу закрыли две школы

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В Пензенской области на карантин по коронавирусу закрыли 2 школы целиком и 20 классов в других заведениях. Данные по состоянию на пятницу, 25 сентября, сообщило региональное министерство образования.

«Учреждение закрывается на две недели с момента объявления карантина», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Из-за острых респираторно-вирусных инфекций (ОРВИ) распущены учащиеся 1 школы региона и 38 классов в других заведениях.

Все они перешли на дистанционный режим обучения.

По информации на 25 сентября, общее число случаев коронавирусной инфекции в области достигло 10 433, среди заболевших - 588 несовершеннолетних.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

КАКИЕ ШКОЛЫ

Гость||

Пензаинформ в своем репертуаре. Гадайте, граждане, какие школы закрыли.

Гость||

Гость писал(a):

Пензаинформ в своем репертуаре. Гадайте, граждане, какие школы закрыли.
Не гадайте, это фейк

Гость||

Какие номера у школ??

Гость||

Почему нет информации - сколько детей болеет, сколько получают лечение в стационаре ? Хватит всё скрывать !

Гость||

Ха ха ,второй раз мы в это не поверим

Гость||

Гость писал(a):

Почему нет информации - сколько детей болеет, сколько получают лечение в стационаре ? Хватит всё скрывать !
потому что все это ерунда

Гость||

В Алферьевке половина учителей больны всё открыто.

Гость||

Они даже не информируют в каких районах именно города Пензы больше больных в каких меньше

Гость||

Гость писал(a):

половина учителей больны
чем больны ?

Гость||

Это цирк не ведитесь.

Гость||

скоро жрать нечего будет очень скоро с этим короновирусом ...

Гость||

Ну и какие школы?

Имя: Гость
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