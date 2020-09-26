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Общество

В Пензенской области снизилось число новых случаев коронавируса

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В субботу, 26 сентября, в Пензенской области зафиксировано 89 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За последние почти две недели это первый случай, когда число заболевших не превысило 90. С 14 сентября оно колебалось от 91 до 99.

Всего с начала эпидемии инфицировано 10 522 человека. Из них 8 718 выздоровело, 128 умерло.

О последних летальных исходах от COVID-19 стало известно 25 сентября: скончались мужчина 1963 года рождения и женщина 1988-го.

В тот же день были выписаны 30 выздоровевших пациентов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

В стране поднимается а в Пензенской области снизилось. Брехня...

Гость||

Ага, снижение прям... И умирают молодые, официально аж по двое в день

Гость||

Всё брехня, а не только это.

Гость||

Власть завралась...

Гость||

Гость писал(a):

В стране поднимается а в Пензенской области снизилось. Брехня...
Брехня, десятой части от озвученного числа нет

Гость||

penzainform.ru писал(a):

За последние почти две недели это первый случай, когда число заболевших не превысило 90.
Предлагаю отметить это событие массовыми гуляниями.

Гость||

Пхаха! В России на 1000 больше чем вчера, а в Гадюкине всё уменьшается. Кому вы лепите?

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(a):

В стране поднимается а в Пензенской области снизилось. Брехня...
Нет вообще никакого заражения. А есть только естественный процесс симбиоза вируса и человека. Сделали страшилку в целях политики.

Гость||

В эти анализы уже никто не верит ! Собянин сказал о показателях - сколько больных в реанимации ? С трудом верится , что в госпитале всех вылечат .

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
В стране поднимается а в Пензенской области снизилось. Брехня...
Брехня, десятой части от озвученного числа нет
Уже нет? Уже поме́рли?

Дмитрий Н. Мотовилов||

Народ обули, одели и онамордили... Кому-то это было сильно надо.

Гость||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Гость писал(a):
В стране поднимается а в Пензенской области снизилось. Брехня...
Нет вообще никакого заражения. А есть только естественный процесс симбиоза вируса и человека. Сделали страшилку в целях политики.
Куда прийти, чтоб на вас покашлять?

Гость||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Народ обули, одели и онамордили... Кому-то это было сильно надо.
Ну вот и хорошо. Не волнуйся ты так!

Гость||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Гость писал(a):
В стране поднимается а в Пензенской области снизилось. Брехня...
Нет вообще никакого заражения. А есть только естественный процесс симбиоза вируса и человека. Сделали страшилку в целях политики.
В ноябре расскажите че есть.

Гость||

Позор! Везде рост, а у них спад. Колхоз одним словом

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Имя: Гость
Комментарий:

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