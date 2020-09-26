В Пензенской области снизилось число новых случаев коронавируса

26.09.2020 | 12:09

В субботу, 26 сентября, в Пензенской области зафиксировано 89 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За последние почти две недели это первый случай, когда число заболевших не превысило 90. С 14 сентября оно колебалось от 91 до 99.

Всего с начала эпидемии инфицировано 10 522 человека. Из них 8 718 выздоровело, 128 умерло.

О последних летальных исходах от COVID-19 стало известно 25 сентября: скончались мужчина 1963 года рождения и женщина 1988-го.

В тот же день были выписаны 30 выздоровевших пациентов.