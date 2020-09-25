В области от коронавируса умерли мужчина 57 лет и женщина 32 лет

25.09.2020 | 21:06

Вечером в пятницу, 25 сентября, оперативный штаб Пензенской области сообщил об очередных жертвах коронавируса. Ими оказались мужчина 1963 года рождения и женщина 1988-го.

В обоих случаях осложнением стала двусторонняя сливная пневмония. У женщины в числе сопутствующих заболеваний - синдром Дауна, олигофрения, артериальная гипертензия.

За все время пандемии от COVID-19 скончались 128 человек: 58 мужчин и 70 женщин. Всего зарегистрировано 10 433 зараженных.

25-го числа из больниц выписали здоровыми 30 пациентов. Общее количество выздоровевших теперь равняется 8 718.