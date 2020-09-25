Сетевое издание|18+|Пятница|25 сен 2020|21:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В области от коронавируса умерли мужчина 57 лет и женщина 32 лет

Печать

Вечером в пятницу, 25 сентября, оперативный штаб Пензенской области сообщил об очередных жертвах коронавируса. Ими оказались мужчина 1963 года рождения и женщина 1988-го.

В обоих случаях осложнением стала двусторонняя сливная пневмония. У женщины в числе сопутствующих заболеваний - синдром Дауна, олигофрения, артериальная гипертензия.

За все время пандемии от COVID-19 скончались 128 человек: 58 мужчин и 70 женщин. Всего зарегистрировано 10 433 зараженных.

25-го числа из больниц выписали здоровыми 30 пациентов. Общее количество выздоровевших теперь равняется 8 718.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

По 2 писать начали,прогресс .разрешили.

Гость||

Нормально.все моложе и моложе.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте