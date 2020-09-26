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Общество

В Пензе подвели итоги санитарной пятницы

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В пятницу, 25 сентября, в Пензе прошла уборка территорий. Пресс-служба администрации города сообщила об итогах работы.

В Первомайском районе проведена санитарная очистка на улицах Окружной, Гоголя, Маршала Крылова. Вырублена поросль и вывезены порубочные остатки на Пацаева, 3, и Ленинградской, 9. Ликвидированы стихийные свалки на улицах Пушанина, Терешковой, в Электрическом проезде.

МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» продолжило уборку скверов, выкашивание и прочесывание газонов на улице Терновского, вывоз бытового мусора и удаление цветочных остатков на Куйбышева, Красной, Кижеватова, Воронова, Тамбовской.

На Красной два санитарных патруля МУП «Пензадормост» привели в порядок остановочные павильоны.

В Железнодорожном районе прошла уборка набережной реки Суры по улице Злобина от домов № 13, 15, 17 по улице Ерик до подвесного моста. Приведена в надлежащее состояние территория велотрека на улице Клары Цеткин. Очищена от мусора зеленая зона на Коннозаводской - вблизи русла Суры.

В Ленинском районе вывезен мусор у дома на Пушкина, 163, и с детской площадки на Кулакова, 1, убраны ветки у Карпинского, 6, Суворова, 170, Ворошилова, 15.

Наведен порядок на внутриквартальной территории от Суворова, 164, до Ворошилова, 21, от дома № 180 на улице Суворова вдоль территории лицея № 29 до улицы Декабристов (Тимирязева), на Островского, 4, 6, 10, а также в лесополосе на улице Мира, в Дунаевском переулке, в сквере им. В. В. Тарасова на улице Карпинского.

В субботу, 26 сентября, в Пензе проводится общегородской субботник, который даст старт осеннему месячнику по благоустройству.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Сколько денег в бюджете на статьях «благоустройство и содержание» данных территорий «освоили» благодаря таким субботникам?

Ну а за бюджетников можно только порадоваться :бесплатный труд иногда успешнозаменяет мозги в целях добычи подножного корма

Имя: Гость
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