Резервистов собираются привлечь к защите НПЗ

24.10.2025 | 08:22

Пребывающих в мобилизационном резерве ВС РФ предложили привлечь к защите критически важных объектов, например НПЗ (нефтеперерабатывающих заводов). Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму в четверг, 23 октября. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Авторы инициативы предложили распространить на резервистов, привлеченных к защите критически важных объектов, социальные гарантии и компенсации, предусмотренные для граждан, которые призваны на военные сборы.

Порядок проведения специальных сборов резервистов будет определять Правительство РФ.

Указывается, что на время сборов за этой категорией граждан сохранят рабочие места, им продолжат выплачивать среднюю заработную плату.

Резервисты - это россияне, которые ранее служили в армии и добровольно заключили контракт по пребыванию в резерве. Сейчас закон разрешает задействовать их подразделения только в период мобилизации или военное время.