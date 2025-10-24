Общество

Резервистов собираются привлечь к защите НПЗ

Печать
Telegram

Пребывающих в мобилизационном резерве ВС РФ предложили привлечь к защите критически важных объектов, например НПЗ (нефтеперерабатывающих заводов). Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму в четверг, 23 октября. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Авторы инициативы предложили распространить на резервистов, привлеченных к защите критически важных объектов, социальные гарантии и компенсации, предусмотренные для граждан, которые призваны на военные сборы.

Порядок проведения специальных сборов резервистов будет определять Правительство РФ.

Указывается, что на время сборов за этой категорией граждан сохранят рабочие места, им продолжат выплачивать среднюю заработную плату.

Резервисты - это россияне, которые ранее служили в армии и добровольно заключили контракт по пребыванию в резерве. Сейчас закон разрешает задействовать их подразделения только в период мобилизации или военное время.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети