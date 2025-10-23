С 1 ноября в Пензе будет запрещен плановый ремонт сетей

23.10.2025 | 19:56

С 1 ноября в Пензе вступит в силу запрет на плановый ремонт сетей. Он будет действовать до 31 марта 2026 года.

«Исключение составляют аварийные ситуации и работы по технологическому присоединению», - уточнили в мэрии.

Ресурсоснабжающие организации, а также ответственные должностные лица, которые не закончат работы в срок, будут привлечены к административной ответственности.

«С начала года управлением ЖКХ составлено 166 протоколов за нарушение сроков восстановления благоустройства на общую сумму более 60 миллионов рублей», - сообщил замглавы администрации по городскому хозяйству Ильдар Усманов.

Ранее жители Западной Поляны пожаловались на раскопки в районе памятника героям блокадного Ленинграда на пересечении улиц Мира и Ленинградской. Ресурсники вели работы несколько недель, потом закопали яму, но пешеходную дорожку и газон в порядок так и не привели.