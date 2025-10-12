Чем нельзя протирать телевизоры и мониторы?

12.10.2025 | 11:46

Вопрос от интернет-пользователя

Всегда протираю экран телевизора спиртовыми салфетками. Недавно друг сказал, что это неправильно и я порчу поверхность. Так ли это?

Ответ специалиста

Протирать телевизоры и мониторы нужно с особенной осторожностью. При этом нельзя использовать:

- спирт, перекись водорода и средства, содержащие аммиак или ацетон: они стирают защитное покрытие экрана, из-за чего царапины на нем будут появляться быстрее;

- бумажные полотенца, жесткую ткань. Есть большой риск повредить поверхность, даже если действовать аккуратно.

Для безопасной чистки следует пользоваться только специальными средствами (спреями, влажными салфетками для экранов), протирать технику от пыли нужно безворсовой мягкой тканью.

Перед началом уборки обязательно отключите устройство от источника питания.