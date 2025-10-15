Как правильно постирать пуховик?

Ликбез

Вопрос от интернет-пользователя

Как постирать пуховик в машинке, чтобы наполнитель не испортился и не потерял форму?

Ответ специалиста

Чтобы постирать пуховик и не испортить его, нужно следовать рекомендациям на ярлыке (если он сохранился). Но есть и общие советы, как сохранить внешний вид одежды.

Для начала подготовьте пуховик: проверьте все карманы, застегните молнии и клепки, чтобы ткань не повредилась при вращении в барабане.

Класть вещь в машину лучше одну, чтобы не перегружать устройство. Добавьте в барабан пару теннисных мячиков (есть и специальные для стирки), тогда наполнитель не собьется в комки.

Стирать нужно на деликатном режиме при температуре не выше 30 градусов, с дополнительным полосканием, чтобы хорошо промыть наполнитель от порошка или геля. Отжим лучше выбирать в пределах 400-600 оборотов.

После стирки разложите пуховик на горизонтальной поверхности, застеленную чистым полотенцем, и периодически переворачивайте. Избегайте прямых солнечных лучей и источников тепла.

Источник — фото pxhere.com
