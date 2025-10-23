24 октября в Пензенской области осадки не ожидаются

23.10.2025 | 22:00

В пятницу, 24 октября, в Пензенской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Местами прогнозируется туман, сообщили в Приволжском УГМС.

Ветер подует с юга со скоростью 4-9 м/с.

В ночь на пятницу ожидается -2...+3 градуса, тоже преимущественно без осадков.

Днем на улице термометры покажут +5...+10. В ночь на субботу будет -2...+3.

В народном календаре 24 октября - Филиппова канитель. На Руси подмечали: если в это время продолжается листопад, то погода весь год будет переменчивой.