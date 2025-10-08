Как убрать грязь из клавиатуры?

08.10.2025 | 14:21

Вопрос от интернет-пользователя

В клавиатуре скопилось много крошек и пыли. Как это все аккуратно убрать?

Ответ специалиста

Чтобы почистить клавиатуру, для начала нужно отсоединить ее от системного блока (если это ноутбук, выключите его).

Затем переверните клавиатуру кнопками вниз и потрясите - часть мусора выпадет.

Чтобы избавиться от оставшихся крошек, можно использовать специальный баллончик с сжатым воздухом. Он выбьет их на поверхность, не повредив при этом само устройство.

Из подручных средств подойдет обычный пылесос. При этом лучше выбрать самую узкую насадку.

Также существуют специальные гели для чистки, они выглядят как «лизуны». Их липкая поверхность забирает грязь, к которой прикасается.

Снимать клавиши стоит только в самом крайнем случае и если вы уверены в своих силах, так как есть риск повреждения механизма.

Убрать жирные следы с поверхности можно с помощью спиртовых салфеток. После очистки дайте клавиатуре высохнуть полностью, прежде чем снова ею пользоваться.