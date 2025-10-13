Общество

Из Пензы во время месячника вывезли 4 000 кубометров мусора

Печать
Telegram

В Пензе завершился месячник по благоустройству. Он проводился с 15 сентября по 11 октября. В понедельник, 13-го числа, на совещании в администрации подвели итоги.

Во время уборки очистили парки, скверы, газоны, кладбища, дворы многоквартирных домов, контейнерные площадки, участки у различных предприятий и учреждений.

«Убрано порядка 450 тысяч кв. м территорий, 234 свалки, вывезено более 4 тысяч кубометров мусора. Всего было задействовано свыше 26 тысяч человек», - уточнили в мэрии.

Глава Пензы Олег Денисов поблагодарил всех участников и заявил, что работы по благоустройству продолжатся.

«На этом мы не останавливаемся. Листва еще осыпается, наряду с другими обязательствами нужно ее убирать и чистить ливневую канализацию», - указал чиновник.

Он также поручил следить за дорогами и пешеходными зонами, чтобы избежать скопления дождевых вод.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети