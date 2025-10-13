Из Пензы во время месячника вывезли 4 000 кубометров мусора

13.10.2025 | 13:50

В Пензе завершился месячник по благоустройству. Он проводился с 15 сентября по 11 октября. В понедельник, 13-го числа, на совещании в администрации подвели итоги.

Во время уборки очистили парки, скверы, газоны, кладбища, дворы многоквартирных домов, контейнерные площадки, участки у различных предприятий и учреждений.

«Убрано порядка 450 тысяч кв. м территорий, 234 свалки, вывезено более 4 тысяч кубометров мусора. Всего было задействовано свыше 26 тысяч человек», - уточнили в мэрии.

Глава Пензы Олег Денисов поблагодарил всех участников и заявил, что работы по благоустройству продолжатся.

«На этом мы не останавливаемся. Листва еще осыпается, наряду с другими обязательствами нужно ее убирать и чистить ливневую канализацию», - указал чиновник.

Он также поручил следить за дорогами и пешеходными зонами, чтобы избежать скопления дождевых вод.