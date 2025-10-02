Что делать, чтобы подошва утюга не прилипала к одежде?

02.10.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Подошва утюга прилипает к одежде. Как можно это исправить?

Ответ специалиста

Чтобы утюг не прилипал к ткани, важно держать его в исправном состоянии. Первое правило - подошва всегда должна быть чистой. Регулярно удаляйте пригоревшие частицы специальными средствами либо пастой из соды и воды.

Следите за температурой: для разных типов тканей она отличается. Рекомендации написаны на ярлыках изделий.

Если утюг снабжен функцией пара, ее нужно использовать. Материал разглаживается от воздействия воды, что снижает риск прилипания.

Также можно разместить подкладку между утюгом и тканью, но не из синтетики. Это создаст защитный барьер.

Проверяйте утюг на наличие повреждений. Царапины или трещины на подошве приводят к пригоранию.

Гладить нужно плавно, не задерживаясь на одном участке надолго.