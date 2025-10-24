В Башмаковском районе снизилось плодородие земель

24.10.2025 | 08:45

Прокуратура Пензенской области выявила множество нарушений в работе регионального минлесхоза и вскрыла факты незаконной добычи полезных ископаемых.

В Бессоновском районе проверка показала, что изъята часть горной выработки, а именно песка общим объемом 499,2 куб. м. Материалы направлены правоохранителям для решения вопроса об уголовном преследовании.

В Башмаковском районе из-за незаконной добычи запасов недр на сельскохозяйственных землях значительно снизилось их плодородие. Ущерб превысил 33,6 млн руб. Материалы также направили правоохранителям, проводится процессуальная проверка.

Аналогичные нарушения зафиксировали в Колышлейском, Малосердобинском, Шемышейском районах.

Надзорный орган проанализировал причины несоблюдения закона в сфере недропользования и пришел к выводу, что одна из них - ненадлежащее исполнение региональным минлесхозом своих полномочий.

Так, установлено, что министерство не рассматривало вопросы о досрочном прекращении лицензий на недропользование, их приостановлении или ограничении их действия, хотя основания для этого были.

Министерство допускало нарушения и при выдаче лицензий на пользование недрами. Прокуратура обнаружила, что некоторые организации получили их, не имея документов, предусмотренных законодательством. Зафиксированы и случаи предоставления недр для добычи полезных ископаемых без государственной экспертизы запасов.

Также надзорный орган выявил, что у регионального минлесхоза не было достоверной информации о числе мест самовольного пользования недрами.

«Прокуратурой области по указанным фактам нарушений председателю регионального правительства и министру лесного, охотничьего хозяйства и природопользования в апреле и июле 2025 года внесены представления», - сообщили в надзорном ведомстве.

После этого в работу минлесхоза внесли коррективы. Министерство организовало необходимые проверки и усилило контроль недропользования в регионе.