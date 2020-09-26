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Общество

Опубликована география новых случаев COVID-19 в области

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В субботу, 26 сентября, региональный штаб подтвердил информацию о 89 новых случаях коронавирусной инфекции, выявленных за минувшие сутки.

Среди пациентов - семеро несовершеннолетних: дети в возрасте 2 месяцев, 1 года, 2 лет и подростки 13, 15 и 17 лет.

57 новых заболевших проживают в Пензе, 9 - в Заречном, 8 - в Пензенском районе, 5 - в Бессоновском, 4 - в Городищенском, по 2 - в Кузнецком и Лопатинском, по 1 - в Лунинском и Шемышейском.

Общее количество заболевших в Пензенской области составило 10 522.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Хватит лепить горбатого. Люди в этот хлам не верят.

Гость||

Какие люди не верят?

Гость||

А кады новые фестивали и гто, принять участие хотим всем селом, с детьми

Гость||

Нормальные люди в фальшивую статистику из уст партии, которая не собиралась поднимать пенсионный возраст, но потом всеми фибрами была за.

Гость||

Ого в Шемышейке кругленькая цыфра

Гость||

Напишите,что делается для профилактики ,что где обрабатывается,особенно в магазинах,на транспорте,где пензенский потребнадзор и что он делает для этого

Гость||

водкой обливайтесь и зараза не возьмёт

Гость||

Ага, как весной они мельтешили и людей в домах закрывали. А, сейчас же что? Другие вводные? Позорники и предатели собственного народа.

Гость||

А почему в городишке не информируют в каких районах количество за хворавших?

Гость||

Эт надо работать, а это информацию с сайта возьмут и делов то

Гость||

С такой смертельной инфекцией, хоть один магазин продуктовый закрывали на карантин? В связи с болезнью продавца, кассира. Почему-то школы и больницы закрывали. Не ужели не один продавец не заболел? Продолжайте верить властьимущим.

Имя: Гость
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