Опубликована география новых случаев COVID-19 в области

26.09.2020 | 16:08

В субботу, 26 сентября, региональный штаб подтвердил информацию о 89 новых случаях коронавирусной инфекции, выявленных за минувшие сутки.

Среди пациентов - семеро несовершеннолетних: дети в возрасте 2 месяцев, 1 года, 2 лет и подростки 13, 15 и 17 лет.

57 новых заболевших проживают в Пензе, 9 - в Заречном, 8 - в Пензенском районе, 5 - в Бессоновском, 4 - в Городищенском, по 2 - в Кузнецком и Лопатинском, по 1 - в Лунинском и Шемышейском.

Общее количество заболевших в Пензенской области составило 10 522.