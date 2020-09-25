Названо количество инфицированных коронавирусом за сутки

25.09.2020 | 11:08

В пятницу, 25 сентября, стало известно, что за сутки еще 91 житель Пензенской области заразился коронавирусной инфекцией. Данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 10 433 случая заболевания COVID-19.

8 688 человек выздоровели, в том числе 44 пациента, выписанных из больниц накануне, 24 сентября.

Скончались 126 человек. Последней на данный момент жертвой вируса стал 44-летний мужчина.