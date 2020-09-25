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Общество

Названо количество инфицированных коронавирусом за сутки

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В пятницу, 25 сентября, стало известно, что за сутки еще 91 житель Пензенской области заразился коронавирусной инфекцией. Данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 10 433 случая заболевания COVID-19.

8 688 человек выздоровели, в том числе 44 пациента, выписанных из больниц накануне, 24 сентября.

Скончались 126 человек. Последней на данный момент жертвой вируса стал 44-летний мужчина.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Последней на данный момент жертвой вируса стал 44-летний мужчина.
Ещё бы жить да жить...

Гость||

Когда начнут строить крематорий и выполнять требования Роспотребнадзора?

Пенза живёт как средневековое захолустье.

Гость||

Гость писал(a):

Ещё бы жить да жить...
Да ты это пишешь не зависимо от возраста умершего. 44, 65, 78, 82. Значит срок пришёл. И раньше в 44 скоропостижно умирали

Гость||

Когда введут карантин и прекратят рисовать по 90 больных в день!

Гость||

Гость писал(a):

Когда введут карантин и прекратят рисовать по 90 больных в день!
Уймись масочный.Не введут. А ты и бесишся

Гость||

Вчера Президент указал губернаторам на необходимость соблюдения масочного режима, а тут какой-то темный буртас против этого

Гость||

Тем кто хочет на карантин, никто не запрещает сидеть дома и не высовываться. А если люди, которым надо работать. А если соберутся ввести карантин, то пусть в первую очередь накажут "по всей строгости закона" организаторов массовых мероприятий: выборов, инагруций, субботников и т.д. По крайней мере будет честно перед людьми

Гость||

Знакомый лежит в госпитале для ветеранов ,говорит вчера поступило 100 человек с пневмониями .Люди лежат даже в столовой

Гость||

Введут, введут. Вон в Москве уже начинают меры ужесточать. И ты будешь как миленький масочку носить. Выборы прошли, никто с дураками больше церемониться не будет.

Гость||

Гость писал(a):

Знакомый лежит в госпитале для ветеранов ,говорит вчера поступило 100 человек с пневмониями .Люди лежат даже в столовой
Напомнило.

Поверьте!!! Я сама Крымчанка, живу тут 50 лет. Дочь офицера. Просто поверьте, - у нас не все так однозначно... Никто не хочет отделения!!!

Гость||

Напомнило. У нас всё хорошо. Никому не говори, что папка пьяный.

Гость||

Да по числу скорых на улицах можно судить о количестве заболевших.

Гость||

посмотрите на улицы, всем плевать на барановирусом и все, что с ним связано. Никого уже по домам не загнать и не запугать.Е

Гость||

Штрафы ааедут и все оденут. Вы наивный, чесное слово...

Гость||

Гость писал(a):

Штрафы ааедут и все оденут.
штрафу уже есть, но все равно мало, кто носил

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Имя: Гость
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