Названо количество инфицированных коронавирусом за сутки

В пятницу, 25 сентября, стало известно, что за сутки еще 91 житель Пензенской области заразился коронавирусной инфекцией. Данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.
Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 10 433 случая заболевания COVID-19.
8 688 человек выздоровели, в том числе 44 пациента, выписанных из больниц накануне, 24 сентября.
Скончались 126 человек. Последней на данный момент жертвой вируса стал 44-летний мужчина.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):Ещё бы жить да жить...