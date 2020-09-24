44-летний житель Пензенской области стал 126-й жертвой коронавируса

24.09.2020 | 19:40

В четверг, 24 сентября, от коронавирусной инфекции, осложненной двусторонней сливной субтотальной пневмонией, скончался еще один житель Пензенской области - мужчина 1976 года рождения.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина. Она добавила, что у пациента было сопутствующее заболевание - хронический панкреатит.

Ушедший из жизни пациент стал 126-й жертвой опасной инфекции.

В этот день выписаны из больниц 44 человека. Таким образом, всего насчитывается 8 688 выздоровевших.

В то же время стало известно о 93 новых выявленных случаях COVID-19. С начала эпидемии общее количество инфицированных составило 10 342.