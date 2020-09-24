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Происшествия

44-летний житель Пензенской области стал 126-й жертвой коронавируса

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В четверг, 24 сентября, от коронавирусной инфекции, осложненной двусторонней сливной субтотальной пневмонией, скончался еще один житель Пензенской области - мужчина 1976 года рождения.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина. Она добавила, что у пациента было сопутствующее заболевание - хронический панкреатит.

Ушедший из жизни пациент стал 126-й жертвой опасной инфекции.

В этот день выписаны из больниц 44 человека. Таким образом, всего насчитывается 8 688 выздоровевших.

В то же время стало известно о 93 новых выявленных случаях COVID-19. С начала эпидемии общее количество инфицированных составило 10 342.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Панкреатит даже у детей сейчас поголовно.Это не страшное заболевание

Гость||

Когда начнут строить крематорий и выполнять требования Роспотребнадзора?

Пенза живёт как средневековое захолустье.

Гость||

По данным СМИ , сильный мор в Питере начался...

Гость||

Когда начнут строить крематорий и выполнять требования Роспотребнадзора?)

А экология? Черный дым из трубы день и ночь будет валить.

Гость||

20:02 а из котельных прям черный дым валит? С чего ты взял, что от крематория черный дым будет валить? Тело точно также газом будут жечь

Гость||

20:02

. Что представляет из себя крематорий?

Вопреки мифам это не гигантское здание со зловещей трубой с чёрным дымом, а небольшое одноэтажное здание. Дым современные крематории не образуют, да и труба, хоть она и есть, совсем небольшая. Основа крематория — кремационная печь — высокотехнологичное инженерное сооружение (в нашем случае собираются закупить чешское оборудование). Печь — двухкамерная с двумя степенями очистки. В первой камере происходит кремирование гроба с телом при температуре 1100 С, процесс длится около часа. Во второй камере — выжигание из образовавшихся газов вредных примесей и дымообразующих частиц. Такого формата крематории работают в России и европейских странах. Работа крематориев строго регламентируется СанПиНами, размещение крематория возможно на земле, выделенной в соответствии с законодательством РФ и соблюдением расстояний до жилых, общественных, лечебно-профилактических и других зданий. Крематорий с одной печью должен иметь санитарную зону в 500 метров.

Гость||

44 года всего..

Гость||

Молодой, не хроник, без ожирения ...

Гость||

Ну мож хрон панкреатит так уж написали, а что на самом деле было у него никто не скажет

Гость||

Вопреки мифам это не гигантское здание со зловещей трубой с чёрным дымом)

76Прям так классно расписал про печку адову. На радость пензенцам.

Гость||

В таком возрасте, можно поганым пойлом и едой легко поджелудочную угробить.

Гость||

Крематорий нужен,хоронят как скотов на Чемодановской свалке.

Гость||

Сейчас у любого пензенца есть хроническое заболевание, можно не писать про это

Гость||

Черемушкина, кроме вещаний о смертях, чем-нибудь еще занимается???

Гость||

Короче, умер здоровый мужик.

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Имя: Гость
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