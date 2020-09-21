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Общество

В Заречном отопительный сезон стартует 21 сентября

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В понедельник, 21 сентября, в Заречном стартует отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава закрытого города Олег Климанов.

Как сообщается на официальном сайте местной администрации, решение было принято «в связи с понижением температуры наружного воздуха».

Ресурс в первую очередь поступит в соцучреждения. Батареи потеплеют в объектах департамента образования и департамента социального развития, а также перинатальном центре, больничном городке и поликлиниках МСЧ-59.

Решение о досрочном старте отопительного сезона также было принято в Кузнецке. Мэр Сергей Златогорский подчеркнул: это необходимо, чтобы предотвратить увеличение числа заразившихся респираторными вирусными инфекциями, в том числе и COVID-19. Точная дата пока не называется.

Уже озвучивалось, что из-за коронавируса во всей Пензенской области могут раньше включить отопление.

«Предстоит понижение дневной и ночной температуры. Мы должны быть готовы раньше, учитывая начало сезона инфекционных заболеваний и опасность распространения коронавирусной инфекции. Самое важное - это здоровье людей», - заявлял Иван Белозерцев.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Так им и надо!

Гость||

Прогноз погоды конечно же никто не смотрит... Навар важнее...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Предстоит понижение дневной и ночной температуры. Мы должны быть готовы раньше, учитывая начало сезона инфекционных заболеваний и опасность распространения коронавирусной инфекции. Самое важное - это здоровье людей», - заявлял Иван Белозерцев.
Все правильно! Как раз с 21 сентября ожидается увеличение среднесуточной температуры, до +12..13, а дальше и до +16..18 градусов. Но ничего личного

Гость||

Отлично, люди пооткрывают окна и простудятся от сквозняков

Гость||

Начальникам без разницы, они в своих домах живут и уж точно не станут улицу обогревать за свои деньги.

Гость||

Вы идиомы, читайте, что пишут. В бюбжетных учреждениях. В Дома ещё не скоро дадут.

Гость||

Гость писал(a):

Вы идиомы, читайте, что пишут. В бюбжетных учреждениях. В Дома ещё не скоро дадут.
Как раз скоро и в дома дадут отопление. Действительно, как же карман не набить за счет жителей. Ожидается потепление до +20, а им отопление надо поскорее запустить. Правильно, улицу то отапливать лучше. Раньше с 15 октября начинался отопительный сезон, а сейчас аж с 21 сентября. Следующим этапом, наверно, будет месяц - август

Гость||

Заварить ворота!

Будет теплее!

Гость||

Гость писал(a):

Отлично, люди пооткрывают окна и простудятся от сквозняков
Надо добавить: "и при это заплатять за это своими кровными..."

Гость||

Там много проституток.

Гость||

Гость писал(a):

Заварить ворота!

Будет теплее!

ха-ха

Гость||

В Пензе тепло дадут без предупреждения?

Гость||

А что если вообще не отключать?

Гость||

Гость писал(a):

В Пензе тепло дадут без предупреждения?
Наверно, да, сразу после инаугурации

Гость||

В прошлом году тоже начали топить с началом бабьего лета. Новая традиция?

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Имя: Гость
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