В Заречном отопительный сезон стартует 21 сентября

В понедельник, 21 сентября, в Заречном стартует отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава закрытого города Олег Климанов.
Как сообщается на официальном сайте местной администрации, решение было принято «в связи с понижением температуры наружного воздуха».
Ресурс в первую очередь поступит в соцучреждения. Батареи потеплеют в объектах департамента образования и департамента социального развития, а также перинатальном центре, больничном городке и поликлиниках МСЧ-59.
Решение о досрочном старте отопительного сезона также было принято в Кузнецке. Мэр Сергей Златогорский подчеркнул: это необходимо, чтобы предотвратить увеличение числа заразившихся респираторными вирусными инфекциями, в том числе и COVID-19. Точная дата пока не называется.
Уже озвучивалось, что из-за коронавируса во всей Пензенской области могут раньше включить отопление.
«Предстоит понижение дневной и ночной температуры. Мы должны быть готовы раньше, учитывая начало сезона инфекционных заболеваний и опасность распространения коронавирусной инфекции. Самое важное - это здоровье людей», - заявлял Иван Белозерцев.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Так им и надо!