В Арбекове в 8 домах из-за прорыва отключили горячую воду

30.09.2025 | 17:51

Во вторник, 30 сентября, на проспекте Строителей в Пензе, в районе дворца спорта «Буртасы», прорвало трубу с горячей водой.

Проезжую часть и тротуары заволокло клубами пара.

В ресурсоснабжающей организации сообщили, что обнаружили дефект трубопровода, специалисты уже приступили к ремонту.

«Работы будут идти до 4:00 1 октября. Это предварительный срок отключения горячей воды для жителей 8 домов», - уточнили тепловики.

Пензенцев попросили быть предельно внимательными в местах проведения аварийных коммунальных работ.