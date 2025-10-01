На ул. Кирова в Пензе случился мощный прорыв на сетях

01.10.2025 | 10:13

На улице Кирова в Пензе случилась коммунальная авария: на парковке около ТЦ «ЦУМ» прорвало трубу с кипятком.

Мощный поток высотой в несколько метров забил прямо из люка. Напор оказался таким сильным, что крышку подняло, территорию вокруг залило.

Ресурсоснабжающая организация обнаружила дефект трубопровода на отрезке тепловой сети.

«Мы отключаем участок и приступаем к его ремонту. Просим вас быть предельно внимательными», - предупредили тепловики в 9:51.

Накануне трубу с горячей водой прорвало на проспекте Строителей в Пензе, в районе дворца спорта «Буртасы». Завершить ремонт там обещали до 4:00 1 октября.