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Общество

В соцсетях выросло число негативных и позитивных сообщений о губернаторе

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Во вторник, 15 сентября, Центр политической конъюнктуры России опубликовал результаты ежемесячного анализа отношения россиян к главам регионов в социальных сетях. Исследователи подвели итоги за август, изучив отзывы пользователей во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, «МирТесен» и YouTube.

Что касается губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, то количество позитивных сообщений в соцсетях увеличилось.

По итогам августа он занял 9-ю позицию из 85 с результатом 14,11% (в июле была 21-я, в июне - 80-я). Лидером рейтинга стал глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев (26,83%), на последнем месте - Михаил Дегтярев, 20 июля назначенный губернатором Хабаровского края (0,46%).

Однако доля негативных сообщений также возросла. Иван Белозерцев оказался на 43-й строчке с результатом 8,79% (в июле была 69-я, в июне - 64-я). Антирейтинг возглавил глава Республики Бурятии Алексей Цыденов (25,92%), на последнем месте - губернатор Тамбовской области Александр Никитин (2,33%): отрицательных отзывов о нем было меньше всего.

Увеличение числа постов, отзывов и комментариев о главах регионов в целом связывают с предвыборными кампаниями в ряде субъектов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — cpkr.ru
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Гость||

Сам себя не похвалишь - никто не похвалит. Давно всем известно.

Гость||

Чебурашкина....

Гость||

Модераторы не успевают чистить негативные сообщения.

Гость||

Гость писал(a):

Модераторы не успевают чистить негативные сообщения.
Пишите в одноклассники, кто вам мешает? Трусость?

Гость||

Гость писал(a):

Модераторы не успевают чистить негативные сообщения.

Пишите в одноклассники, кто вам мешает? Трусость?

А что вас сподвигает удалять самую настоящую правду про нашего губернатора? Трусость?

Гость||

А если ещё Пензаинформ не удалял сообщения то было бы ещё больше

Гость||

Ну а где позитив то взять если нету его, из пальца высосать из левого безымянного?

Гость||

Ребята, всё намного проще. Прочтите: " О Губернаторе Пензенской области (с изменениями на 14 февраля 2020 года)". Получается, что статус и полномочия губернатора пензенской области им не нарушаются. Он работник, выполняющий свои прямые обязанности. Мы же не ругаем токаря, что он плохой хлебороб.

Гость||

Гость писал(a):

А что вас сподвигает удалять самую настоящую правду про нашего губернатора? Трусость?
Модераторы выполняют совершенно конкретные инструкции, то есть выполняют пункты трудового договора.

Гость||

До седьмого пота тереть и ещё раз тереть... правду-матку.

Гость||

До дыр, сайт уже как сито :)

Гость||

А что вас сподвигает удалять самую настоящую правду про нашего губернатора? Трусость?

...эх! жизнь моя - жестянка!...да ну её - в болото...живу я как поганка... а мне летать! а мне - летать! а МНЕ ЛЕТАТЬ ...охота (исполнял водяной в известном мульте).

а жизнь и действительно - штука такая, блин, несовершенная! как бублик. состоит из завитка теста с дыркой и кончиком. если говорить о "хорошем" (о завитке) - то вроде как и не вся правда. говорить о "плохом" (дырке) - правда не вся... вот кончик (ручка как звали исстари русские люди, знавшие толк в гигиене онлайн-перекуса - с целью соблюдения гигиены и сохранения здорового тела и духа) - он интересен в этом отношении. он замахивается на спираль - основу мирозданья... так вот и в жизни - дошли до "ручки", не дошли до "ручки"...

сразу вспоминаются про "лучшее враг хорошего", "хотели как лучше, а получилось как всегда"

Гость||

Гость писал(a):

Сам себя не похвалишь - никто не похвалит. Давно всем известно.
За 7 месяцев в регионе умерло вдвое больше жителей, чем родилось

Гость||

И это не предел5521

Гость||

Гость писал(a):

такая, блин, несовершенная! как бублик. состоит из завитка теста с дыркой и кончиком.
Так блин или бублик. А описываете вообще рогалик.

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след. Ctrl →
Имя: Гость
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