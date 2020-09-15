В соцсетях выросло число негативных и позитивных сообщений о губернаторе

15.09.2020 | 11:19

Во вторник, 15 сентября, Центр политической конъюнктуры России опубликовал результаты ежемесячного анализа отношения россиян к главам регионов в социальных сетях. Исследователи подвели итоги за август, изучив отзывы пользователей во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, «МирТесен» и YouTube.

Что касается губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, то количество позитивных сообщений в соцсетях увеличилось.

По итогам августа он занял 9-ю позицию из 85 с результатом 14,11% (в июле была 21-я, в июне - 80-я). Лидером рейтинга стал глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев (26,83%), на последнем месте - Михаил Дегтярев, 20 июля назначенный губернатором Хабаровского края (0,46%).

Однако доля негативных сообщений также возросла. Иван Белозерцев оказался на 43-й строчке с результатом 8,79% (в июле была 69-я, в июне - 64-я). Антирейтинг возглавил глава Республики Бурятии Алексей Цыденов (25,92%), на последнем месте - губернатор Тамбовской области Александр Никитин (2,33%): отрицательных отзывов о нем было меньше всего.

Увеличение числа постов, отзывов и комментариев о главах регионов в целом связывают с предвыборными кампаниями в ряде субъектов.