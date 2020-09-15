В Пензе автомобилистов просят не оставлять машины у подвесного моста

15.09.2020 | 17:14

Администрация Пензы обратилась к владельцам автомобилей с просьбой не парковать транспортные средства на улице Злобина в районе подвесного моста. Это связано с тем, что конструкцию готовят к покраске.

Специалисты подрядной организации установили ограждение в местах проведения работ, разместили предупредительные таблички.

До 1 октября на мосту проведут пескоструйную очистку перил и пролетов, их грунтовку и окрашивание эмалью RAL 3003 рубиново-красного цвета.

«При работах на высоте краска может испортить покрытие машин», - предупредили в пресс-службе мэрии, напомнив, что проход по подвесному мосту на время работ частично ограничен.