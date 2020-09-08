Мэрия Пензы: движение по подвесному мосту перекроют лишь частично

08.09.2020 | 15:37

Во вторник, 8 сентября, директор Департамента ЖКХ Пензы Максим Иванкин заявил о том, что подвесной мост не будет перекрыт для движения пешеходов на период покраски.

Утром этого дня в социальной сети «ВКонтакте» горожанин пожаловался на то, что из-за обновления объекта оказался целый район блокирован.

«Мало того, что Бакунинский мост закрыли на ремонт, тем самым отрезав несколько улиц от города, потому что часть транспорта просто перестала ходить по своему маршруту. Мало того, что пешком люди ходили по единственной оставшейся дороге, через подвесной мост. И вот очередной «подарочек» - сегодня и эту дорогу перекрыли полностью», - написал пензенец.

К своему посту от прикрепил снимки щитов с надписью «Осторожно! Опасная зона», загораживающих вход на подвесной мост. На них указан срок окончания работ - IV квартал текущего года.

Реакция пезенцев на закрытие моста была весьма бурной.

«Как можно закрыть единственный пешеходный путь для половины города? Сделайте сначала Бакунинский мост и потом хоть позакрывайтесь! Подвесной мост в таком аварийном состоянии, что требует срочного ремонта? Нет! Оставьте людям альтернативу! Или пускайте круглосуточный паром через Суру», - негодовал один из комментаторов.

«Пусть этот предприниматель красит мост ночью, а днем люди должны свободно перемещаться с одного берега на другой», - внес предложение другой.

Максим Иванкин разъяснил, как будет осуществляться движение по объекту.

«С учетом того, что из-за реконструкции Бакунинского моста альтернативной пешеходной связи в этом районе нет, принято решение только о частичном перекрытии движения по подвесному мосту, чтобы жители могли беспрепятственно перейти с одного берега на другой. Для обеспечения безопасности пешеходов подрядчик организует защитное ограждение места работ», - заявил он.

Идея покрасить подвесной мост в ярко-красный цвет принадлежит главному архитектору Пензенской области Леониду Иоффе.

В администрации Пензы также уточнили, что до 1 октября подрядчик должен провести пескоструйную очистку, грунтовку и окрашивание перильных ограждений и пролетных строений эмалью рубиново-красного цвета.

«В следующем году планируется обновить и покрытие пешеходной части моста», - добавили в пресс-службе мэрии.