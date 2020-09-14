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Общество

Валерий Лидин прокомментировал результаты губернаторских выборов

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В Пензенской области на губернаторских выборах одержал победу кандидат от партии «Единая Россия» Иван Белозерцев. По предварительным данным, голоса за него отдали 78,72% избирателей.

«Иван Александрович показал пример открытости и доступности в общении с избирателями. Залогом успеха стал результат его деятельности. По ряду социально-экономических показателей Пензенская область находится в числе лидеров не только Приволжского федерального округа, но и России. Развиваются отрасли сельского хозяйства и промышленности, созданы необходимые предпосылки для привлечения инвесторов, сферы строительства, реализации национальных проектов и модернизации социальной инфраструктуры. Немаловажными факторами являются стабильность в обществе и поддержка людей», - прокомментировал результаты голосования председатель регионального Заксобра Валерий Лидин.

Он добавил, что во время выборов учли риск распространения коронавируса и приняли необходимые противоэпидемические меры, обеспечив безопасность всех участников голосования. На выборах задействовали большое количество наблюдателей от политических партий, общественности и средств массовой информации.

Валерий Лидин поблагодарил всех избирателей, принявших участие в голосовании, за небезразличное отношение к будущему страны и региона.

«Единая Россия» стала фундаментом для взаимодействия с людьми. Мы провели встречи с жителями всех районов области, собрали более 30 000 обращений, которые вошли в программу реализации наказов избирателей на ближайшую пятилетку исполнительной, законодательной и местной власти», - отметил парламентарий.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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