В Пензе к холодам готовы 113 теплопунктов из 128

14.09.2020 | 16:33

В понедельник, 14 сентября, в региональном правительстве обсудили организацию отопительного сезона в Пензе.

На эту дату в областном центре к морозам готовы 113 теплопунктов из 128, то есть 88%.

Что касается объектов соцкультбыта, то образовательные учреждения и спортивные организации готовы на 100%, учреждения культуры - на 95%, жилой фонд - почти на 94%, медицинские организации - на 90%.

«Участники встречи обсудили технические детали, касающиеся запуска теплоносителей с наступлением холодов. Подтвердили готовность по всем текущим вопросам взаимодействовать оперативно, в рабочем порядке», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее уточнялось, что в 2020 году в Пензе планируется модернизировать более 7,5 км теплосетей. Гидравлические испытания проведут на 3 км.