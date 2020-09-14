Сетевое издание|18+|Понедельник|14 сен 2020|17:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+20oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+16oC
+17oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Пензе к холодам готовы 113 теплопунктов из 128

Печать

В понедельник, 14 сентября, в региональном правительстве обсудили организацию отопительного сезона в Пензе.

На эту дату в областном центре к морозам готовы 113 теплопунктов из 128, то есть 88%.

Что касается объектов соцкультбыта, то образовательные учреждения и спортивные организации готовы на 100%, учреждения культуры - на 95%, жилой фонд - почти на 94%, медицинские организации - на 90%.

«Участники встречи обсудили технические детали, касающиеся запуска теплоносителей с наступлением холодов. Подтвердили готовность по всем текущим вопросам взаимодействовать оперативно, в рабочем порядке», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее уточнялось, что в 2020 году в Пензе планируется модернизировать более 7,5 км теплосетей. Гидравлические испытания проведут на 3 км.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

ХРИСТА РАДИ НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ОТОПЛЕНИЕ В СЕНТЯБРЕ!!!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте