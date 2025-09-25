25.09.2025 | 10:22

В четверг, 25 сентября, в Кузнецке стартовал отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава города Сергей Златогорский.

«С сегодняшнего дня пуск тепла будет осуществляться в детские сады, учреждения здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной сферы при наличии паспортов готовности и заявки на подключение отопления», - сообщил чиновник на своих страницах в соцсетях.

Что касается жилого фонда, то сюда ресурс начнет поступать с 1 октября при подаче управляющими компаниями и ТСЖ заявления в «Теплосеть».

Прошлый отопительный сезон в Кузнецке стартовал 25 сентября, отключать ресурс начали с 17 апреля.

В Пензе в 2025 году котельные заработали также с 25 сентября. По традиции ресурс сначала подается в объекты соцкультбыта, затем, в течение 10 дней, в дома.