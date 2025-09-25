Сетевое издание|18+|Четверг|25 сен 2025|12:19
Общество

Компания «Т Плюс» начала подачу тепла в социальные объекты Пензы

Энергообъекты «Т Плюс» в Пензе перешли на зимний режим работы и начали подачу тепла. В первую очередь оно поступит в социальные учреждения: детские сады, школы, стационары больниц и объекты культуры, затем - в многоквартирные жилые дома.

По решению главы Пензы отопительный сезон стартует 25 сентября. Пуск тепла будет проводиться по графику, согласованному с городской администрацией.

«Я обращаю внимание, что начало отопительного сезона - процесс технологически непростой. Жилой фонд будет подключаться в течение 10 дней. Просим руководителей управляющих компаний быть готовыми к приему теплоносителя», - отметил директор Пензенского филиала «Т Плюс» Игорь Кузьмичев.

Подготовка к этому отопительному сезону началась после завершения предыдущего. Сотрудники Пензенских тепловых сетей провели гидравлические испытания трубопроводов, которые помогли выявить наиболее уязвимые места коммуникаций и своевременно устранить повреждения. На трех улицах города - Малой Бугровке, Северной и Герцена - энергетики выполнили реконструкцию тепломагистралей общей протяженностью 2,2 км.

Реклама. Заказчик - ПАО «Т Плюс», ИНН 6315376946.

