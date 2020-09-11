В Пензе к отопительному сезону подготовили более 93% домов

11.09.2020 | 08:26

Подготовка к новому отопительному сезону в Пензе находится на финальном этапе. Тему обсудили во время заседания, состоявшегося в гордуме в четверг, 10 сентября.

«Основные источники теплоснабжения - котельные - готовы на 87%, центральные тепловые пункты - на 90%, многоквартирные дома - свыше 93%, объекты соцкультбыта - на 96%», - сообщил начальник Управления ЖКХ города Пензы Александр Юлин. Его цитирует пресс-служба мэрии.

Все паспорта готовности МКД должны оформить до 20 сентября.

В 2020 году в городе планируется модернизировать более 7,5 км теплосетей. Гидравлические испытания проведут на 3 км.

По предписаниям, выданным Ростехнадзором, уже восстановили работоспособность котельной на улице Бийской. В источнике теплоснабжения МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» провели ревизию и ремонт дымоходной трубы.