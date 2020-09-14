Мэрия перестанет печатать приложения к газете «Пенза»

14.09.2020 | 15:11

В понедельник, 14 сентября, в городской думе в очередной раз обсудили судьбу газеты «Пенза».

Депутат Александр Смирнов напомнил, что издание муниципальной газеты обходится бюджету слишком дорого, и поинтересовался, прислушалась ли администрация к предложению организовать электронный ресурс для публикации материалов или снизить тираж.

Первый заместитель мэра Пензы Виталий Макаров пояснил, что пожелания учтены.

«Была направлена служебная записка, мы проработали различные варианты, в том числе создание электронного ресурса», - ответил он.

По словам заммэра, уже принято решение публиковать приложения к газете в интернете, за счет чего удастся сократить объем издания. Ранее сообщалось, что депутатов неприятно удивила сумма, которая требуется на финансирование газеты. Начальник финансового управления Ольга Завьялкина отметила, что для этого нужно дополнительно направить 1 млн 766 тысяч рублей. Она объяснила: выделение средств требуется по причине увеличения объема информации, которую по закону необходимо публиковать.

Речь идет о нормативно-правовых актах администрации Пензы, решениях, принимаемых городской думой, и других документах. Неопубликованный материал законным не является.

Народные избранники предложили уменьшить тираж газеты с 200 до 100 экземпляров. Однако требуемая на финансирование сумма осталась прежней. Ольга Завьялкина пояснила, что в 2020 году увеличилась стоимость одной полосы - с 3,81 до 7,7 рубля. Кроме того, если ранее на конкурсные процедуры заявлялись два-три участника и можно было добиться экономии средств, то в 2020-м заявился только один издатель, так что выбора не было.

Депутат Людмила Коломыцева посчитала сумму, выделяемую на год (3,6 млн рублей), слишком высокой. По ее словам, это бюджет нормальной газеты со штатом журналистов, а для издания «Пензы» нужны только корректор, он же редактор, и верстальщик.

Депутат Александр Смирнов предложил публиковать нормативные акты через официальное сетевое издание в интернете, закон это позволяет.