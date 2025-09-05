Какие доходы облагаются налогом?

Вопрос от интернет-пользователя
Получаю доход от нескольких видов деятельности. За что нужно платить налоги, а за что нет?
Ответ специалиста
Не всегда, получив деньги, россияне обязаны платить налог (НДФЛ). Специалисты портала «Объясняем.рф» рассказали, как это работает.
Так, налогом облагаются:
- зарплата работающего и выплаты по трудовому договору;
- доход от продажи недвижимости, которой вы владели менее 5 лет, или менее 3, если получили ее в наследство, в дар от близкого родственника, а также по договору ренты либо после приватизации и она является единственным жильем;
- доход от продажи автомобиля, которым владели менее 3 лет;
- доход от сдачи недвижимости в аренду (квартира, дом, дача);
- начисления в виде процентов по вкладам (свыше определенной суммы);
- выигрыши в лотерею (более 4 000 рублей в год);
- дорогие подарки (недвижимость, авто, акции) от друзей и знакомых.
Налог платить не нужно при получении:
- пенсий, стипендий и пособий от государства;
- дохода от продажи жилья, если недвижимостью владела семья с 2 и более детьми и при определенных условиях, например, когда приобретается квартира или дом большей площади;
- подарков от близких родственников.
