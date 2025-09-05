Ликбез

Какие доходы облагаются налогом?

Вопрос от интернет-пользователя

Получаю доход от нескольких видов деятельности. За что нужно платить налоги, а за что нет?

Ответ специалиста

Не всегда, получив деньги, россияне обязаны платить налог (НДФЛ). Специалисты портала «Объясняем.рф» рассказали, как это работает.

Так, налогом облагаются:

- зарплата работающего и выплаты по трудовому договору;

- доход от продажи недвижимости, которой вы владели менее 5 лет, или менее 3, если получили ее в наследство, в дар от близкого родственника, а также по договору ренты либо после приватизации и она является единственным жильем;

- доход от продажи автомобиля, которым владели менее 3 лет;

- доход от сдачи недвижимости в аренду (квартира, дом, дача);

- начисления в виде процентов по вкладам (свыше определенной суммы);

- выигрыши в лотерею (более 4 000 рублей в год);

- дорогие подарки (недвижимость, авто, акции) от друзей и знакомых.

Налог платить не нужно при получении:

- пенсий, стипендий и пособий от государства;

- дохода от продажи жилья, если недвижимостью владела семья с 2 и более детьми и при определенных условиях, например, когда приобретается квартира или дом большей площади;

- подарков от близких родственников.

