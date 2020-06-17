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Экономика

Депутаты предложили урезать тираж газеты, издающейся в 200 экземплярах

Печать

В среду, 17 июня, на заседании комиссии городской думы зашла речь о выпуске муниципальной газеты «Пенза».

Начальник финансового управления Ольга Завьялкина сообщила, что на издание нужно дополнительно направить 1 млн 766 тысяч рублей.

Некоторых народных избранников удивила такая сумма, но Ольга Завьялкина объяснила: выделение средств требуется по причине увеличения объема информации, которую по закону необходимо публиковать.

Речь идет о нормативно-правовых актах администрации Пензы, решениях, принимаемых городской думой, и других документах.

«Неопубликованный материал не является законным», - подчеркнула она.

«У нас есть возможность уменьшить тираж? Все равно газета не распространяется в том объеме, которым издается», - поинтересовался один из народных избранников.

Первый заместитель мэра Виталий Макаров уточнил, что на сегодняшний день тираж «Пензы» составляет 200 экземпляров, периодичность выхода газеты различная, выпуск формируется по мере появления материалов.

По его словам, сейчас совместно с представителями прокуратуры, юридическим отделом прорабатывается вопрос о снижении тиража.

Окончательное решение о выделении или невыделении средств будет принято на ближайшей сессии гордумы. Тогда же Виталий Макаров пообещал озвучить себестоимость газеты.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

направить 1 млн 766 тысяч рублей.
Дорого за джинсу.

Гость||

А в интернете опубликовать нельзя? Дешевле выйдет.

Гость||

А вот почему она не распространяется? Получается, напечатали, и шито-крыто.

Гость||

Гость писал(a):

17.06.2020 15:13|А в интернете опубликовать нельзя? Дешевле выйдет.
Не у всех есть интернет. Старики например не все даже люди имеют телефон с выходом в инет. А им как узнавать о погоде и о том, что нашему в голову пришло?

Гость||

Виталий Макаров себе достойное применение после Сердобска нашел. Может даже сосчитать количество экземпляров. Дело явно на поправку идет. Вот что значит - эффективный управленец!

Гость||

предложили печатать её сразу в рулонах и на более мягкой бумаге

Гость||

Кто же эти счастливчики-200 человек?

Имя: Гость
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