Депутаты предложили урезать тираж газеты, издающейся в 200 экземплярах

17.06.2020 | 14:36

В среду, 17 июня, на заседании комиссии городской думы зашла речь о выпуске муниципальной газеты «Пенза».

Начальник финансового управления Ольга Завьялкина сообщила, что на издание нужно дополнительно направить 1 млн 766 тысяч рублей.

Некоторых народных избранников удивила такая сумма, но Ольга Завьялкина объяснила: выделение средств требуется по причине увеличения объема информации, которую по закону необходимо публиковать.

Речь идет о нормативно-правовых актах администрации Пензы, решениях, принимаемых городской думой, и других документах.

«Неопубликованный материал не является законным», - подчеркнула она.

«У нас есть возможность уменьшить тираж? Все равно газета не распространяется в том объеме, которым издается», - поинтересовался один из народных избранников.

Первый заместитель мэра Виталий Макаров уточнил, что на сегодняшний день тираж «Пензы» составляет 200 экземпляров, периодичность выхода газеты различная, выпуск формируется по мере появления материалов.

По его словам, сейчас совместно с представителями прокуратуры, юридическим отделом прорабатывается вопрос о снижении тиража.

Окончательное решение о выделении или невыделении средств будет принято на ближайшей сессии гордумы. Тогда же Виталий Макаров пообещал озвучить себестоимость газеты.