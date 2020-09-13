В Пензе решили вопрос с допуском наблюдателей на участки

13.09.2020 | 11:03

В Пензенской области за чистотой выборов следят около 1 000 наблюдателей, 15 мобильных бригад, а также ситуационный центр. Они работают все три дня голосования: с 11 по 13 сентября.

На 18:00 субботы, 12 сентября, серьезных нарушений избирательного законодательства на участках в Пензе не выявлено.

В областном центре был зафиксирован факт распространения в день тишины незаконно изготовленных агитационных материалов против одного из кандидатов в губернаторы. Полицейские составили против нарушителя два административных протокола.

«Были правовые коллизии, связанные с допуском наблюдателей на участки, но после диалога мобильных бригад с председателями УИКов данные инциденты были решены», - пояснили в пресс-службе регионального правительства.

Планируется, что 13 сентября наблюдатели будут присутствовать на всех избирательных участках областного центра.