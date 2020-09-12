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Политика

Глава облизбиркома: Во второй день выборов зафиксировано нарушение

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Вечером в субботу, 12 сентября, председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков подвел итоги второго дня выборов.

«Второй день голосования в основном прошел в штатном режиме, в соответствии с действующим законодательством. Был ряд рабочих моментов, но это нормально», - сообщил он.

Зафиксировано всего одно нарушение.

«Один из жителей Пензы в день тишины распространял незаконно изготовленные агитационные материалы против одного из кандидатов в губернаторы. В отношении него сотрудники полиции составили два административных протокола и направили в суд для принятия решения», - рассказал председатель избирательной комиссии Пензенской области.

В воскресенье, 13 сентября, в регионе пройдет единый день голосования - третий и последний. Участки будут открыты с 8:00 до 20:00. После этого начнется подсчет голосов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

облиз биркома, бирку облизывают?

Гость||

тоже землячок

Гость||

Господин Синюков, почему мы должны отчитываться учителям, что мы проголосовали?

Гость||

УИК 119, вот прямое нарушение

https://www.youtube.com/watch?v=yZcZYdsYCQk&t=25s

Реклама бывшего губернатора в СМИ,в день тишины,вот нарушения.Сегодня по 11 каналу его с утра рекламировали.

Гость||

Ну это же РЕКЛАМА,а не агитация. Я,например,никогда не покупаю товар,который широко рекламируют,потому что заведомо известно,что это дерьмо. А агитация это совсем другое,так что никаких нарушений нет!

Гость||

Подстава голосов сегодня уже есть

Имя: Гость
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