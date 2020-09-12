Глава облизбиркома: Во второй день выборов зафиксировано нарушение

12.09.2020 | 20:52

Вечером в субботу, 12 сентября, председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков подвел итоги второго дня выборов.

«Второй день голосования в основном прошел в штатном режиме, в соответствии с действующим законодательством. Был ряд рабочих моментов, но это нормально», - сообщил он.

Зафиксировано всего одно нарушение.

«Один из жителей Пензы в день тишины распространял незаконно изготовленные агитационные материалы против одного из кандидатов в губернаторы. В отношении него сотрудники полиции составили два административных протокола и направили в суд для принятия решения», - рассказал председатель избирательной комиссии Пензенской области.

В воскресенье, 13 сентября, в регионе пройдет единый день голосования - третий и последний. Участки будут открыты с 8:00 до 20:00. После этого начнется подсчет голосов.