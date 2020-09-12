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Общество

Валерий Лидин проголосовал на выборах губернатора

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В субботу, 12 сентября, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин посетил избирательный участок, расположенный в средней школе № 30 на улице Мира в Пензе.

Спикер регионального парламента констатировал открытость и высокий уровень организации избирательной кампании: для кандидатов созданы равные условия, каждому избирателю предоставлена возможность свободного волеизъявления в удобное для него время, обеспечены все меры безопасности.

«Убежден, что каждый из нас хочет, чтобы развивалась экономика, промышленность, культура, здравоохранение, благоустраивались города и районы, показывала уверенный рост демография, строились новые дома, детские сады и школы. Делая свой выбор сегодня, мы голосуем за стабильное поступательное движение региона вперед», - отметил Валерий Лидин.

По его словам, именно от стремления граждан участвовать в принятии стратегических политических решений зависит будущее.

Валерий Лидин призвал жителей Пензенской области выполнить свой гражданский долг и выразить свою позицию на избирательных участках.

С 11 по 13 сентября, с 8:00 до 20:00 ежедневно, в Пензенской области проходит голосование. Жителям региона предстоит избрать губернатора, депутата Государственной думы по Лермонтовскому одномандатному округу № 147, а также депутатов муниципальных представительных органов в 19 районах.

К проведению выборных процедур подготовлено 1 085 избирательных участков. Порядок обеспечивают более 4 000 сотрудников правоохранительных органов. Свыше 40 общественных организаций направили своих представителей для работы в качестве наблюдателей.

В связи с продлением режима повышенной готовности особое внимание уделяется соблюдению мер безопасности: все участки укомплектованы средствами индивидуальной защиты и антисептиками, обязательным является сохранение дистанции.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото zspo.ru
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