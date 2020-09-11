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Политика

В Пензенской области началось трехдневное голосование

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В пятницу, 11 сентября, в Пензенской области началось голосование. Жителям региона предстоит избрать губернатора, депутата Государственной думы по Лермонтовскому одномандатному округу № 147, а также депутатов муниципальных представительных органов в 19 районах.

Всего в области открылось 1 085 избирательных участков. Они будут работать 11, 12 и 13 сентября с 8:00 до 20:00. Подсчет голосов начнется вечером в воскресенье.

За происходящим на участках можно наблюдать в режиме онлайн.

Поскольку в условиях пандемии коронавируса важно обеспечить безопасность граждан, для территориальных комиссий закупили средства индивидуальной защиты (одноразовые маски и перчатки будут выдавать всем избирателям) и дезинфицирующие средства. В преддверии голосования участки обработали антисептиками.

Из-за досрочного голосования 11 и 12 сентября занятия в большинстве пензенских школ были отменены. После выборов, 14-го числа, помещения в школах проветрят, поверхности и полы обработают дезинфицирующими средствами, включат обеззараживатели воздуха. Из-за этих мер уроки начнутся позже обычного - не в 8:00, а в 9:30.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Трехдневное Честное голосование!

Гость||

Началось в колхозе утро!

Гость||

В Пензенской области началось, а в Пензенской губернии закончилось, угадайте кто победил, кто это гражданин РФ?

Гость||

Бюджетников под угрозой увольнения заставили сменить участки голосования с домашних на избранные ,и они будут голосовать дистанционно с телефонов при начальстве.Команду дали в мин. образования,здравоохранении ,упр.культуры.Мошенничество с выборами началось.

Гость||

Пойду на третий день голосовать, как по поверею к самому закрытию ворот на участке избирательном. Мжт кто подпись поставил напротив моей фамилии, кто-то помог проголосовать. А коли всё честно опущу бюллетень в ящик пандоры!

Гость||

А я не пойду. Мне давно уже пофиг ИХ голосование. Всё равно обманут...

Гость||

Гость писал(a):

Трехдневное Честное голосование!
какие голосующие, такие и выбранные.. посмотрите каждый на себя сначала

Гость||

Гость писал(a):

Трехдневное Честное голосование!
ВЕРИМ.

Гость||

Гость писал(a):

какие голосующие, такие и выбранные.. посмотрите каждый на себя сначала
Вы уже сами то на себя посмотрели ?-с себя нужно начинать. Что вы имели ввиду ?

Гость||

Бесплатный проезд в общественном транспорте можно будет ввести через 15 лет, считают в Минтрансе. Но взамен министерство предлагает сделать платным проезд по большинству дорог на личных автомобилях, в том числе в крупных городах

Минтранс допустил введение бесплатного проезда в общественном транспорте в российских городах к 2035 году. Об этом говорится в обновленном проекте транспортной стратегии, который подготовило ведомство. Подлинность документа подтвердил представитель Российского союза промышленников и предпринимателей, в который министерство отправило стратегию для ознакомления.

При каких условиях возможен бесплатный проезд

Бесплатный проезд в общественном транспорте Минтранс предлагает ввести при условии внедрения механизма «пользователь платит» для всех категорий автомобилистов. Эта схема предусматривает, что с 2025 года будет взиматься плата за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году — со «всех категорий пользователей дорог», включая дорожную сеть городских агломераций. Но в стратегии не уточняется, станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог.

Внедрение механизма «пользователь платит» поможет финансировать транспортную инфраструктуру и регулировать ее использование как перевозчиками, так и населением, указано в документе. «В том числе [механизм нужен] для стимулирования использования транспорта общего пользования и сокращения пользования личным транспортом в крупных городах», — говорится в проекте стратегии. На территориях населенных пунктов Минтранс предлагает стимулировать население ездить на немоторизированных видах транспорта (велосипеды, самокаты), а в районах массовой застройки активно развивать внеулочный транспорт (метро и легкий рельсовый транспорт).

Гость||

На Россия 24 показали передвижной пунк-автобус для голосования в Еврейской автономии. На стёклах рекламные плакаты,внутри чистенько,но автобус от низа до стёкол покрыт огромными пятнами ржавчины-коррозии.

Всё своровали и не нашлось хорошего автобуса для выборов?Бедная многострадальная Россия.

Гость||

голосовать надо обязательно, не надо нам молчаливого согласия

Гость||

А мне уже 65,такие должны сидеть дома,на самоизоляции. Мы уже старенькие,нас хоть сегодня стреляй,хоть завтра вешай,а там Дина Черёмушкина нарисует диагноз,сопутствующие заболевание,+ ковид-19. Кому мы нужны старпёры,отработаный материал.

Гость||

А если бюллетень испорчен... Это как считается- проголосовал или нет?

Гость||

Идти надо.Ясно что нарисуют,хоть пусть совесть будет чиста.

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Имя: Гость
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