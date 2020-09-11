В Пензенской области началось трехдневное голосование

11.09.2020 | 08:47

В пятницу, 11 сентября, в Пензенской области началось голосование. Жителям региона предстоит избрать губернатора, депутата Государственной думы по Лермонтовскому одномандатному округу № 147, а также депутатов муниципальных представительных органов в 19 районах.

Всего в области открылось 1 085 избирательных участков. Они будут работать 11, 12 и 13 сентября с 8:00 до 20:00. Подсчет голосов начнется вечером в воскресенье.

За происходящим на участках можно наблюдать в режиме онлайн.

Поскольку в условиях пандемии коронавируса важно обеспечить безопасность граждан, для территориальных комиссий закупили средства индивидуальной защиты (одноразовые маски и перчатки будут выдавать всем избирателям) и дезинфицирующие средства. В преддверии голосования участки обработали антисептиками.

Из-за досрочного голосования 11 и 12 сентября занятия в большинстве пензенских школ были отменены. После выборов, 14-го числа, помещения в школах проветрят, поверхности и полы обработают дезинфицирующими средствами, включат обеззараживатели воздуха. Из-за этих мер уроки начнутся позже обычного - не в 8:00, а в 9:30.