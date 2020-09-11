В Заречном на День города устроят фестиваль красок

Одним из мероприятий в рамках празднования Дня города в Заречном станет молодежный фестиваль ENERGY FEST 2020. Он состоится в субботу, 12 сентября.
«Участники будут периодически запускать массовые залпы красок. Обычно это действие вызывает восторг и у детей, и у взрослых. Поэтому организаторы приглашают всех зареченцев», - сообщает портал «Заречье сегодня».
Фестиваль красок начнется в 16:00 на фонтанной площади перед Дворцом культуры «Современник».
Празднование Дня города в Заречном начнется в пятницу, 11 сентября, и продлится до воскресенья. Запланированы возложение цветов к памятнику основателям завода и города, праздничное шествие трудовых коллективов, фестиваль «Заречный в цвету», концерт «Хора Турецкого» и другие мероприятия.
Одним из ключевых моментов праздника станет открытие нового загса в реконструированном здании бывшего музея-салона классической культуры. Молодоженов будут чествовать народными величальными песнями.
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