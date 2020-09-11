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Общество

В Заречном на День города устроят фестиваль красок

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Одним из мероприятий в рамках празднования Дня города в Заречном станет молодежный фестиваль ENERGY FEST 2020. Он состоится в субботу, 12 сентября.

«Участники будут периодически запускать массовые залпы красок. Обычно это действие вызывает восторг и у детей, и у взрослых. Поэтому организаторы приглашают всех зареченцев», - сообщает портал «Заречье сегодня».

Фестиваль красок начнется в 16:00 на фонтанной площади перед Дворцом культуры «Современник».

Празднование Дня города в Заречном начнется в пятницу, 11 сентября, и продлится до воскресенья. Запланированы возложение цветов к памятнику основателям завода и города, праздничное шествие трудовых коллективов, фестиваль «Заречный в цвету», концерт «Хора Турецкого» и другие мероприятия.

Одним из ключевых моментов праздника станет открытие нового загса в реконструированном здании бывшего музея-салона классической культуры. Молодоженов будут чествовать народными величальными песнями.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость||

Там коронавирус гору прёт,а они фестиваль красок?

Меньше народа - больше кислорода? Есть разумное объяснение?Если не умрут молодые,то они могут притащить заразу родителям ,бабкам,дедкам...

Гость||

Девоньки, учиться, работать вам надо, хотя бы по дому, а не в краски нырять ..... в ультрамарин ..

Гость||

Сначала краски,потом конопля,а затем во все тяжкие...

Гость||

Тяжкие, в смысле, понесла , сама не знает от кого?

Гость||

Гость писал(a):

Там коронавирус гору прёт,а они фестиваль красок?
Это у вас от коронавируса дохнут. У нас его почти нет. Сидите там и прививки делайте.

Имя: Гость
Комментарий:

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