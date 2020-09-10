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Культура

Опубликована программа празднования Дня города в Заречном

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Жители Заречного будут отмечать День города в три захода - с 11 по 13 сентября.

В пятницу в 18:00 на площади СКК «Союз» начнется молодежный праздник.

В субботу мероприятия стартуют с самого утра. В 9:00 на площади МВЦ состоится возложение цветов к памятнику основателям завода и города.

На 10:00 намечено торжественное открытие Дня города на площади Ленина. Запланировано праздничное шествие трудовых коллективов «С днем рождения, Заречный!».

С 10:00 в зоне отдыха «Солнечная» будет проходить выставка-продажа семенного и посадочного материала, а также сопутствующих товаров, предусмотрен фуд-корт.

С 11:00 на проспекте 30-летия Победы станут работать творческие, спортивные интерактивные площадки и мастер-классы, желающие смогут приобрести изделия handmade.

В 11:30 на территории зоны отдыха «Солнечная» состоится церемония открытия нового загса, в 12:15 - награждение победителей конкурсов фестиваля садов и цветов «Заречный в цвету».

С 19:00 до 21:00 на городском стадионе выступит с концертом «Хор Турецкого», в конце публику ждет праздничный салют.

В воскресенье, 13 сентября, в Паркетном зале Дворца культуры «Современник» пройдет торжественная церемония награждения в рамках празднования 75-летия атомной отрасли, сообщает портал «Заречье сегодня».

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