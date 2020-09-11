В Пензенской области выявили еще 92 носителей коронавируса

11.09.2020 | 10:31

В Пензенской области продолжают выявлять новые случаи заражения COVID-19. Свежие данные опубликовал в пятницу, 11 сентября, портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе было зарегистрировано 92 новых пациента. Общее число инфицированных за все время пандемии достигло 9 121.

Накануне стало известно о 116-й жертве опасной инфекции в Пензенской области - 78-летнем мужчине. Выздоровели 8 189 человек.

В течение последней недели пензенские врачи ставят почти по 100 диагнозов «коронавирусная инфекция» ежедневно. По мнению руководства области, в сентябре регион может попасть под вторую волну эпидемии.