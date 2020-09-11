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Общество

В Пензенской области выявили еще 92 носителей коронавируса

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В Пензенской области продолжают выявлять новые случаи заражения COVID-19. Свежие данные опубликовал в пятницу, 11 сентября, портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе было зарегистрировано 92 новых пациента. Общее число инфицированных за все время пандемии достигло 9 121.

Накануне стало известно о 116-й жертве опасной инфекции в Пензенской области - 78-летнем мужчине. Выздоровели 8 189 человек.

В течение последней недели пензенские врачи ставят почти по 100 диагнозов «коронавирусная инфекция» ежедневно. По мнению руководства области, в сентябре регион может попасть под вторую волну эпидемии.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Уже на спад,идём голосовать...

Гость||

Ждём понедельника.

Гость||

до 13 сентября держат. потом вверх

Гость||

Гость писал(a):

Уже на спад,идём голосовать...
к воскресенью 0 нарисуют. в понедельник вернут

Гость||

Гость писал(a):

до 13 сентября держат. потом вверх
Кого держат?

5 сент. — 432 активных

6 сент. — 490 активных

7 сент. — 578 активных

8 сент. — 636 активных

9 сент. — 701 активных

10 сент. — 766 активных

11 сент. — 816 активных

За неделю в 2 раза увеличилось количество больных.

Гость||

В стране объявляется эпидемия, если заболевших 5% и более. А у нас в стране 0,7%, это уже с переболевшими.Ну и что это?Смертельная болезнь?Или же все-таки политика?

Гость||

Гость писал(a):

В стране объявляется эпидемия, если заболевших 5% и более.
Только 5% или менее. И эпидемия не объявлена.

Гость||

От 2% до 5%. Цифра рассчитывается для разных инфекций.

Гость||

а разве корону еще в июне не победили-тогда медикам ордена и мядали вешали и концерты во славу устраивали? а оно вон чо

Гость||

Гость писал(a):

до 13 сентября держат. потом вверх

Кого держат?

5 сент. — 432 активных

6 сент. — 490 активных

7 сент. — 578 активных

8 сент. — 636 активных

9 сент. — 701 активных

10 сент. — 766 активных

11 сент. — 816 активных

За неделю в 2 раза увеличилось количество больных.

как кого? не держали бы-уже 1500 должно быть

Гость||

Гость писал(a):

Кого держат?

5 сент. — 432 активных

6 сент. — 490 активных

7 сент. — 578 активных

8 сент. — 636 активных

9 сент. — 701 активных

10 сент. — 766 активных

11 сент. — 816 активных

За неделю в 2 раза увеличилось количество больных.

никишкин,залогинься

Гость||

Гость писал(a):

как кого? не держали бы-уже 1500 должно быть
Когда давали статистику, неподтверждаемых ковидными тестами пневмоний было в 2 раза больше числа активных. 800 + 1600 = 2400

Гость||

Гость писал(a):

никишкин,залогинься
Пипишкин, тут не только твои друзья пишут. Поверь.

Гость||

надо срочно организовать крёстный ход с последующими гуляниями

Гость||

Снижение на 5,15 % по сравнению со вчерашним днем, вот умелые действия властей и передовой медицины области начали давать результаты.

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Имя: Гость
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