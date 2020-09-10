В Пензенской области спрогнозировали начало второй волны вируса

10.09.2020 | 12:22

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в интервью агентству «РИА Новости» рассказал, когда ожидается поступление в регион вакцины от коронавирусной инфекции.

В настоящий момент в области действуют дополнительные меры, цель которых - предупредить распространение опасного вируса. В лабораториях ежедневно проверяют на COVID-19 более 2 000 человек.

Тем не менее с конца августа в регионе отмечается подъем заболеваемости новой инфекцией.

«Безусловно, хотелось бы, чтобы цифры сошли до нуля, но у COVID-19 есть особенности, которые пока не позволяют этого достичь. Мы прогнозируем возможность второй волны к концу сентября», - отметил Иван Белозерцев.

По его словам, вакцина от опасного вируса поступит в регион к октябрю 2020 года. После прививочной кампании от гриппа и COVID-19 будут приниматься решения об отмене всех ограничений и функционировании организаций в обычном режиме.

«Чтобы создать хорошую иммунную прослойку, мы планируем привить более 60% населения и рассчитываем, что нам не придется возвращаться к серьезным ограничениям», - резюмировал губернатор.

Сейчас в регионе развернуто более 700 коек для пациентов с коронавирусом. Это превышает количество (652), определенное для Пензенской области Министерством здравоохранения РФ. Если возникнет необходимость, коечный фонд увеличат. На его создание предусмотрено свыше 800 млн рублей, добавили в пресс-службе областного правительства.

«В медицинских организациях с больными новой коронавирусной инфекцией работают 880 медработников, из них 266 врачей, среди которых 56 врачей - анестезиологов-реаниматологов и 123 лечащих врача. Численность врачей - анестезиологов-реаниматологов и лечащих врачей в области составляет более 101% от стандарта, разработанного Минздравом России», - рассказал Иван Белозерцев.

В больницах региона создали запас лекарственных препаратов на срок от 1 до 2 месяцев, который продолжают пополнять. Ожидается и поставка еще 140 аппаратов ИВЛ.