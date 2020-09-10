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Общество

В Пензенской области спрогнозировали начало второй волны вируса

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в интервью агентству «РИА Новости» рассказал, когда ожидается поступление в регион вакцины от коронавирусной инфекции.

В настоящий момент в области действуют дополнительные меры, цель которых - предупредить распространение опасного вируса. В лабораториях ежедневно проверяют на COVID-19 более 2 000 человек.

Тем не менее с конца августа в регионе отмечается подъем заболеваемости новой инфекцией.

«Безусловно, хотелось бы, чтобы цифры сошли до нуля, но у COVID-19 есть особенности, которые пока не позволяют этого достичь. Мы прогнозируем возможность второй волны к концу сентября», - отметил Иван Белозерцев.

По его словам, вакцина от опасного вируса поступит в регион к октябрю 2020 года. После прививочной кампании от гриппа и COVID-19 будут приниматься решения об отмене всех ограничений и функционировании организаций в обычном режиме.

«Чтобы создать хорошую иммунную прослойку, мы планируем привить более 60% населения и рассчитываем, что нам не придется возвращаться к серьезным ограничениям», - резюмировал губернатор.

Сейчас в регионе развернуто более 700 коек для пациентов с коронавирусом. Это превышает количество (652), определенное для Пензенской области Министерством здравоохранения РФ. Если возникнет необходимость, коечный фонд увеличат. На его создание предусмотрено свыше 800 млн рублей, добавили в пресс-службе областного правительства.

«В медицинских организациях с больными новой коронавирусной инфекцией работают 880 медработников, из них 266 врачей, среди которых 56 врачей - анестезиологов-реаниматологов и 123 лечащих врача. Численность врачей - анестезиологов-реаниматологов и лечащих врачей в области составляет более 101% от стандарта, разработанного Минздравом России», - рассказал Иван Белозерцев.

В больницах региона создали запас лекарственных препаратов на срок от 1 до 2 месяцев, который продолжают пополнять. Ожидается и поставка еще 140 аппаратов ИВЛ.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

ЦАРЬ же сказал что все готово! на дочуре своей испытал.Или опять наврал.

Гость||

Губернатор наверно или не в курсе что вакцина в область поступит "к октябрю", это значит в сентябре. В то же время правительство РФ говорит что вакцинация населения России начнётся только в ноябре. Пенза что, сама начнёт производить вакцину или солёной водичкой будут делать прививки?

Гость||

Не удивительно, столько массовых мероприятий провели.

Гость||

Власти все сделали чтоб вторая волна началась.

Гость||

Гость|10.09.2020 12:37|

ЦАРЬ же сказал что все готово! на дочуре своей испытал.Или опять наврал.

------------------

Интересно, что испытывали на тебе? Вопрос риторический, можешь не отвечать)

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Безусловно, хотелось бы, чтобы цифры сошли до нуля
Поэтому проведем многодневный многотысячный праздник.

Гость||

что-то рано он начал, выборы же еще не прошли)

Гость||

Такое чувство,что чиновникам перелили плазму или им сделали уже прививки от Ковида,иначе чем объяснить массовые гуляния и празднования народа при 2 кратном росте заболеваемости за 2 недели!

Несмотря на предупреждения надзорных органов шоу продолжается,да и поделом будет-закроют всё на карантин,тогда одумаетесь!

Гость||

Мы прогнозировали второй волны к концу сентября (примерно к 21 ?), а разве первая пошла???

Гость||

Вторая волна и второй тур

Гость||

А если со временем выяснится, что вакцина даёт побочные действия? Все 60% привитых будут от этого страдать и вас проклинать.

Гость||

У пензенского губернатора медицинское образование? Почему он говорит, что МЫ прогнозируем? Кто эти МЫ?

Гость||

Ну вот вам и фейк! Кто говорил что 20-е фейк? Четвертовать прилюдно!

Гость||

Гость писал(a):

А если со временем выяснится, что вакцина даёт побочные действия? Все 60% привитых будут от этого страдать и вас проклинать.
Скорее всего страдать и проклинать они уже никого не будут. Испытание будут проводить на госпитализируемых (уже сейчас им в обязательном порядке делают прививки от гриппа перед укладкой в стационар), инвалиды, люди с хроническими заболеваниями и преклонного возраста. Т.е. балласт для государства (по мнению чиновников). Чиновники делать никаких прививок не будут, да и ношение масок и самоизоляция не для них.

Гость||

какая вторая волна,! первая еще не закончилась, люди, кому вы верите?!

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Имя: Гость
Комментарий:

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