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Общество

В минздраве рассказали о голосовании в больницах Пензенской области

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В больницах Пензенской области созданы все условия для участия пациентов стационарных отделений в выборах представителей органов власти, в том числе губернатора. Они стартовали в пятницу, 11 сентября, и продлятся три дня.

Избирательные участки действуют в 10 крупных медицинских организациях. Это клинические больницы № 5 и 6, областные клинические больницы имени Н. Н. Бурденко и Н. Ф. Филатова (детская), онкологический диспансер, туберкулезная, психиатрическая и офтальмологическая больницы, центр специализированных видов медпомощи (КИМ) и Кузнецкая межрайонная больница.

«Все остальные государственные медицинские организации взаимодействуют с территориальными избирательными комиссиями, которые приезжают с переносной урной и также проводят голосование. К пациентам на строгом постельном режиме члены избирательной комиссии придут с переносной урной в палату», - пояснили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Принять участие в выборах может любой пациент, находящийся на стационарном лечении. Для этого необходимо сообщить медикам о желании проголосовать и предъявить паспорт.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

А кто на ИВЛ?

Гость||

А кладбища обходить будут?

Имя: Гость
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