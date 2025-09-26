Введены штрафы за непредоставление рабочих мест участникам СВО

26.09.2025 | 10:45

В Пензенской области ввели штрафы за неисполнение работодателями квот по приему участников СВО и лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Вопрос рассмотрели на сессии Заксобра в пятницу, 26 сентября.

Для должностных лиц штраф составит от 20 000 до 30 000 рублей; для индивидуальных предпринимателей - от 30 000 до 50 000 рублей; для юридических лиц - от 50 000 до 100 000 рублей.

Для предприятий, где трудятся более 100 человек, квота - 1% среднесписочной численности; где заняты от 36 до 100 человек - 1 рабочее место.

Также установлена административная ответственность за несвоевременное предоставление работодателями информации о созданных или выделенных местах для указанных категорий граждан.

Для должностных лиц предусмотрели взыскание в размере от 1 000 о 2 000 рублей; для индивидуальных предпринимателей - от 2 000 до 3 000 рублей; для юридических лиц - от 3 000 до 5 000 рублей.