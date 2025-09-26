В Пензе предложили сделать парковки бесплатными для ветеранов

26.09.2025 | 11:21

В Пензе предложили освободить ветеранов боевых действий от платы за места на муниципальных парковках. С такой инициативой выступил на сессии гордумы в пятницу, 26 сентября, депутат Алексей Суходолов.

По его словам, подобная практика уже введена в нескольких регионах. Депутат привел в пример Волгоград и Тулу.

Алексей Суходолов попросил финансовое управление и УЖКХ просчитать такую возможность.

В Пензе действует несколько платных муниципальных парковок: на улицах Карла Маркса (около парка), Пушкина (около администрации), Лермонтова (около областной больницы), у Спасского собора, на площади Ленина и др.

Полностью станет платной и парковка на 228 мест у вокзала. Но там всем водителям будут предоставлять 1 час, за который не придется отдавать деньги.