В села Пензенской области пришли умные технологии

26.09.2025 | 11:57

Жители сел Пензенской области стали чаще внедрять современные технологии в свой быт. За последний год количество умных устройств, подключенных к сети МегаФона, выросло здесь на 15%.

Лидером по цифровизации стал Пензенский район, где проживает 22% всех сельских пользователей электронных помощников. Также активно оснащают дома гаджетами для повышения комфорта и безопасности абоненты оператора из Кузнецкого (11%) и Бессоновского (10%) районов. Им принадлежат второе и третье места рейтинга соответственно.

В небольших населенных пунктах области среди владельцев умных устройств преобладают люди в возрасте 35-44 лет - это 34% общего числа. Вторую строчку занимают сельчане 45-54 лет (26%), а третью - 55-64 лет (18%). Менее активна аудитория 25–34 лет (11%) и старше 65 лет (9%). Молодежь младше 25 лет составляет лишь 2% всех пользователей. Мужчины подключают девайсы в селах в 2,5 раза чаще женщин.

Потребление трафика умными устройствами также растет: за год объем данных увеличился на 22%. Значимый вклад в динамику вносят системы умного дома: камеры наблюдения, отопительные приборы, охранные комплексы, автоматика для ворот и прочее интеллектуальное оборудование. Жители сел управляют ими через мобильные приложения, звонки или СМС-команды - количество входящих СМС на GSM-модули за год выросло сразу в 7 раз.

«С сим-картой такая техника работает независимо от Wi-Fi. Чтобы улучшить связь для абонентов и их приборов, мы системно расширяем покрытие в регионе, в том числе в сельской местности. На последнем этапе работ наша техническая служба запустила новое телеком-оборудование в деревне Ключи Пензенского района. Инженеры задействовали здесь сразу низкий и средний диапазоны частот, охватили улицы Первомайскую, Овражную, Российскую и обеспечили скорость загрузки до 80 Мбит/с. Такой показатель оптимален для умных устройств», - рассказал директор МегаФона в Пензенской области Сергей Гречко.

Реклама. Заказчик - ПАО «МегаФон», ИНН 7812014560.