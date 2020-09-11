В дни выборов жители области смогут пожаловаться омбудсмену

11.09.2020 | 09:55

Во время трехдневного голосования жители Пензенской области смогут обратиться к уполномоченному по правам человека в регионе.

В период с 11 по 13 сентября будет работать горячая линия по мониторингу соблюдения прав граждан в период подготовки и проведения выборов.

Все желающие могут звонить по номеру 8 (8412) 68-16-72 с 8:00 до 20:00, уточнили в пресс-службе областного правительства.

Жителям региона предстоит избрать губернатора, депутата Государственной думы по Лермонтовскому одномандатному округу № 147, а также депутатов муниципальных представительных органов в 19 районах.

Всего в области открылось 1 085 избирательных участков. Они будут работать 11, 12 и 13 сентября с 8:00 до 20:00. Подсчет голосов начнется вечером в воскресенье.