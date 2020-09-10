Председатель облизбиркома рассказал о порядке подсчета голосов на выборах

10.09.2020 | 09:27

В среду, 9 сентября, председатель областной избирательной комиссии Александр Синюков рассказал о том, как готовится регион к единому дню голосования.

13 сентября жителям Пензенской области предстоит выбрать губернатора и депутата Госдумы по Лермонтовскому одномандатному избирательному округу № 147. Кроме того, в ряде муниципальных образований пройдут дополнительные выборы депутатов представительных органов.

11 и 12 сентября можно будет проголосовать досрочно. Голоса будут подсчитываться 13-го, никаких промежуточных итогов областная избирательная комиссия не подводит.

«После 20:00 каждого дня в присутствии наблюдателей и аккредитованных журналистов из переносных и стационарного ящиков бюллетени всех уровней будут ссыпаться в сейф-пакеты. Эти сейф-пакеты опечатываются специальной лентой, которая применялась на общероссийском голосовании. Вскрыть пакет и потом бесследно запечатать невозможно», - пояснил председатель облизбиркома.

После этого сейф-пакеты помещаются в металлические или засыпные сейфы и хранятся до 13 сентября. Подсчет голосов начнется после окончания голосования в 20:00.

Сначала будут поочередно вскрываться сейф-пакеты, затем - переносные ящики, которые были задействованы на голосовании вне участков непосредственно 13 сентября.

На участках, где избирателям предстоит выразить собственное мнение сразу по двум или более направлениям, будут подсчитываться голоса по выборам в Госдуму. Затем посчитают голоса по выборам губернатора, последними - по муниципальным выборам.

«Избирательная комиссия Пензенской области, территориальные и участковые избирательные комиссии завершают комплекс мероприятий по подготовке к выборам. В ближайшее время закончится комплектование участков средствами индивидуальной защиты», - сообщили в пресс-службе правительства региона.