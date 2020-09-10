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Общество

Председатель облизбиркома рассказал о порядке подсчета голосов на выборах

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В среду, 9 сентября, председатель областной избирательной комиссии Александр Синюков рассказал о том, как готовится регион к единому дню голосования.

13 сентября жителям Пензенской области предстоит выбрать губернатора и депутата Госдумы по Лермонтовскому одномандатному избирательному округу № 147. Кроме того, в ряде муниципальных образований пройдут дополнительные выборы депутатов представительных органов.

11 и 12 сентября можно будет проголосовать досрочно. Голоса будут подсчитываться 13-го, никаких промежуточных итогов областная избирательная комиссия не подводит.

«После 20:00 каждого дня в присутствии наблюдателей и аккредитованных журналистов из переносных и стационарного ящиков бюллетени всех уровней будут ссыпаться в сейф-пакеты. Эти сейф-пакеты опечатываются специальной лентой, которая применялась на общероссийском голосовании. Вскрыть пакет и потом бесследно запечатать невозможно», - пояснил председатель облизбиркома.

После этого сейф-пакеты помещаются в металлические или засыпные сейфы и хранятся до 13 сентября. Подсчет голосов начнется после окончания голосования в 20:00.

Сначала будут поочередно вскрываться сейф-пакеты, затем - переносные ящики, которые были задействованы на голосовании вне участков непосредственно 13 сентября.

На участках, где избирателям предстоит выразить собственное мнение сразу по двум или более направлениям, будут подсчитываться голоса по выборам в Госдуму. Затем посчитают голоса по выборам губернатора, последними - по муниципальным выборам.

«Избирательная комиссия Пензенской области, территориальные и участковые избирательные комиссии завершают комплекс мероприятий по подготовке к выборам. В ближайшее время закончится комплектование участков средствами индивидуальной защиты», - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

Главное 70 %, насчитать. Ну плюс-минус.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Вскрыть пакет и потом бесследно запечатать невозможно», - пояснил председатель облизбиркома.
Верим!

Гость||

Так вроде здесь писали, уже благословили.

Гость||

Еще один землячок.

Гость||

А правда сотрудники больниц будут голосовать на работе?

Гость||

Итог выборов известен, не смотря на результаты голосования

Гость||

А бюджетникам уже дали напутствующее слово по голосовалкам?

Гость||

Многие будут голосовать дистанционно

Гость||

Вскрыть пакет и потом бесследно запечатать невозможно», - пояснил председатель облизбиркома.

Зато поменять пакеты наверное можно,и заранее подготовить уже с нужными результатами. Кому вы лапшу на уши вешаете, присосались так, что отрывать придется только с мясом!!!

Гость||

Фальсификации будут три ночи подряд. Одной ночи стало мало и Элла вошла в положение Председателей Тиков.

Гость||

А на какой черт учителей в школе и воспитателей в детсадах заставляют собирать сведения о проголосовавших радителях? Им что больше заняться не чем? И вообще какая кому разница проголосовал я или нет.

Гость||

Да ладно, что мы тупые? Давно про вас все известно.

Гость||

Пусть расскажет о премиях председателям комиссий с пятью нулями.

Имя: Гость
Комментарий:

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