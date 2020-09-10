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Общество

Губернатор показал подписчикам своих тайных советников

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В четверг, 10 сентября, губернатор Иван Белозерцев поделился занимательным постом со своими подписчиками в социальных сетях.

Он выложил фотографию, на которой запечатлен на скамейке во дворе вместе с двумя пенсионерками. Одна из них шепчет что-то на ухо главе региона.

«Мои тайные советники. Всегда в курсе всего происходящего, имеют большой жизненный опыт, которым не стоит пренебрегать», - написал Иван Белозерцев.

Чувство юмора губернатор проявлял и в других своих записях. Так, 22 июля он разместил в сторис в Instagram короткий ролик, снятый в селе Решетино Пачелмского района.

На кадрах видно, как он проходит мимо школьного сада, срывает с ветки яблони плод и с удовольствием грызет его.

«Слаще яблок из школьного сада только яблоки у соседа», - гласит шутливая надпись, наложенная на видео.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/id572326065
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Гость||

Очень тонкое чувство юмора. Нам, рядовым обывателям, не понять.

Гость||

Зачем нам это знать?

Гость||

Уже не до смеха

Гость||

Губернатор! Инвалиды не могут вызвать специалистов МФЦ на дом для оформления субсидии по квартплате.Запрет до конца сентября,а что потом?

Сами инвалиды не могут прийти в МФЦ по состоянию здоровья.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Слаще яблок из школьного сада только яблоки у соседа», - гласит шутливая надпись, наложенная на видео.
C шуткой "по жизни"! Станешь губернатором.

Имя: Гость
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