Губернатор показал подписчикам своих тайных советников

10.09.2020 | 09:58

В четверг, 10 сентября, губернатор Иван Белозерцев поделился занимательным постом со своими подписчиками в социальных сетях.

Он выложил фотографию, на которой запечатлен на скамейке во дворе вместе с двумя пенсионерками. Одна из них шепчет что-то на ухо главе региона.

«Мои тайные советники. Всегда в курсе всего происходящего, имеют большой жизненный опыт, которым не стоит пренебрегать», - написал Иван Белозерцев.

Чувство юмора губернатор проявлял и в других своих записях. Так, 22 июля он разместил в сторис в Instagram короткий ролик, снятый в селе Решетино Пачелмского района.

На кадрах видно, как он проходит мимо школьного сада, срывает с ветки яблони плод и с удовольствием грызет его.

«Слаще яблок из школьного сада только яблоки у соседа», - гласит шутливая надпись, наложенная на видео.