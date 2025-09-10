Изменения на перекрестке в Заставе могут быть временными

10.09.2025 | 11:05

Изменения, которые с четверга, 11 сентября, вводят на перекрестке улиц 65-летия Победы и Генерала Глазунова/дороги в сторону проспекта Строителей, носят временный характер. Мониторинг дорожной обстановки будет проводиться и дальше, сообщили в администрации Пензы.

С 11-го числа на указанном перекрестке дорога по улицу 65-летия Победы станет второстепенной. Таким образом надеются улучшить его пропускную способность.

«Специалисты ГБУ «Безопасный регион» проведут настройку системы адаптивного регулирования светофорных объектов», - добавили в мэрии.

Транспортная ситуация в этом районе резко осложнилась с начала сентября, в том числе из-за ремонтных работ на трассе М-5.

В администрации также решили рассмотреть возможность расширения проезжей части улицы 65-летия Победы - от перекрестка в восточном направлении, до трассы.