В пензенском детсаду спасатели убрали осиное гнездо из-под пола веранды

09.09.2020 | 09:02

В понедельник, 7 сентября, в 11:50 в поисково-спасательную службу Пензенского пожарно-спасательного центра позвонил завхоз 1-го филиала детского сада № 129, расположенного на Ладожской улице, 25.

Он сообщил о том, что на веранде, предназначенной для прогулок воспитанников, обнаружено осиное гнездо.

«Спасатели в средствах индивидуальной защиты, используя слесарный инструмент, разобрали полы на веранде, извлекли осиное гнездо и удалили его с территории детского сада», - сообщили в пожарно-спасательном центре.

Это не первый случай, когда в пензенских детсадах обнаруживаются колонии опасных для малышей насекомых. Летом 2019 года в дошкольном учреждении № 143 на проспекте Строителей, 95, осы искусали несколько человек.

В детсаду № 129 на улице Рахманинова черно-желтые насекомые не успели нанести людям вред. В обоих случаях на помощь пришли спасатели. Примечательно, что осиные гнезда тоже находились под деревянными настилами в беседках.