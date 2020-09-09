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Общество

В пензенском детсаду спасатели убрали осиное гнездо из-под пола веранды

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В понедельник, 7 сентября, в 11:50 в поисково-спасательную службу Пензенского пожарно-спасательного центра позвонил завхоз 1-го филиала детского сада № 129, расположенного на Ладожской улице, 25.

Он сообщил о том, что на веранде, предназначенной для прогулок воспитанников, обнаружено осиное гнездо.

«Спасатели в средствах индивидуальной защиты, используя слесарный инструмент, разобрали полы на веранде, извлекли осиное гнездо и удалили его с территории детского сада», - сообщили в пожарно-спасательном центре.

Это не первый случай, когда в пензенских детсадах обнаруживаются колонии опасных для малышей насекомых. Летом 2019 года в дошкольном учреждении № 143 на проспекте Строителей, 95, осы искусали несколько человек.

В детсаду № 129 на улице Рахманинова черно-желтые насекомые не успели нанести людям вред. В обоих случаях на помощь пришли спасатели. Примечательно, что осиные гнезда тоже находились под деревянными настилами в беседках.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость||

А что делать с лосиным гнездом?

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