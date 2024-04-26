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Происшествия

Жительница Шуиста провалилась сквозь землю в своей квартире

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В четверг, 25 апреля, с жительницей пятиэтажки на улице Клары Цеткин случилось ЧП: она провалилась в погреб под балконом.

Женщина получила травму и, не имея возможности выбраться самостоятельно, стала кричать, чем привлекла внимание окружающих. Сообщение о происшествии поступило сначала в полицию, а оттуда в 18:05 - в пожарно-спасательный центр.

«По лестнице через окно 1-го этажа спасатели проникли внутрь квартиры. С помощью альпинистского снаряжения они извлекли женщину из погреба, передали врачам, а затем транспортировали до автомобиля скорой помощи», - пояснили в ГБУ «ППСЦ».

Это не первый случай, когда погреба превращаются в капканы для пензенцев. В августе прошлого года горожанин зашел во двор заброшенного дома на улице Чкалова и внезапно провалился под землю. Когда мужчина пришел в себя, то понял, что под ним обрушился не замеченный сразу погреб. При падении человек повредил ногу и никак не мог сам выбраться из ловушки.

В октябре 2021-го на улице Архангельского другой житель областного центра упал в погреб в собственном доме и получил травму. На помощь пришли специалисты. Они извлекли пострадавшего наружу с помощью альпинистского снаряжения.

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