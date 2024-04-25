Пензенцы в Токмаке разбирают завалы дома, куда попал снаряд

25.04.2024 | 19:49

Пензенские спасатели участвуют в разборе завалов пятиэтажного дома на улице Куйбышева в Токмаке, в который в четверг, 25 апреля, во время обстрела ВСУ попал снаряд.

«Число пострадавших уточняется, но уже точно известно, что есть погибшие и раненые», - сообщил губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Пензенцы ведут в Токмакском районе восстановительные работы. Сейчас они оценивают объем новых задач.

Взрывной волной выбило окна и двери еще 4 домов. Аналогичные повреждения получил детский сад, также у него пробита крыша.

«Мы продолжим активно помогать новым российским регионам», - подчеркнул Олег Мельниченко.