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Происшествия | В пензенском детсаде сообщили о пострадавших от укусов ос

29.07.2019|12:37
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В Пензе из беседки очередного детского сада спасатели удалили осиное гнездо. Сигнал о бедствии поступил в Пензенский пожарно-спасательный центр в пятницу, 26 июля.

В этот раз речь шла о дошкольном учреждении № 143 на проспекте Строителей, 95. Черно-желтые насекомые соорудили гнездо под напольным покрытием одной из беседок.

«По сообщению сотрудника детского сада, имеются пострадавшие от укусов ос», - уточнили в ГУ «ППСЦ». Спасатели прибыли на место, вскрыли пол и извлекли гнездо.

Аналогичный случай был в детском саду № 129 на улице Рахманинова. Там осиное гнездо удалили из-под деревянного настила беседки 23 июля. Никого из воспитанников и работников детского сада насекомые покусать не успели.

Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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